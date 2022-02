Una anestesióloga del Hospital Insular asegura que están falleciendo pacientes por falta de asistencia

Laura Concepción, una anestesióloga del Hospital insular en Gran Canaria, ha asegurado que en el centro están falleciendo pacientes por falta de asistencia. Lo contaba en los micrófonos de COPE Canarias, cuando valoraba el que se haya pedido a cirujanos que hagan guardia en urgencias ante la falta de personal.

Señala que en momentos de máximo trabajo se han apoyado en todos los servicios, y ve posible apoyarse en estos profesionales de forma puntual, pero no siempre, porque tienen una actividad muy definida y dejan al descubierto muchas cosas. “Se está dejando de hacer patología oncológica, que ha llegado un momento en que son inoperables por el estado avanzado de su enfermedad. No les dan quirófano o, si ellos, los médicos, están en otras actividades que no les corresponden, hay pacientes que están muriendo por falta de asistencia”.

En esta línea destacaba que hay otras patologías no covid igual de importantes a las que no se puede dar respuesta, por lo que considera que “hay que cubrir la actividad con el personal que se dedica habitualmente a ello y tiene más capacidad de respuesta para el paciente. Zapatero a sus zapatos”, explicaba.

Concepción ha querido destacar el esfuerzo que está realizando el conjunto de la plantilla en este momento. “Los compañeros internistas están haciendo una labor brutal, con una sobrecarga de trabajo importante, así como intensivistas y anestesia, que ha hecho un esfuerzo, apoyando a los enfermos más graves durante la pandemia”. Por eso confesaba que es “doloroso cuando quien nos lidera nos ponga en duda o nos señale”.

Aseguraba que, a consecuencia de la situación, se encuentran sin vida familiar, con el miedo del principio de la pandemia, sin medios, señalando que “estamos todos tensos irritables y que la gerencia se permita el lujo de decir que no hemos apoyado esto, es significativo de que no valoran a su personal”.

Laura Concepción: “¿Cómo aguantamos? Con cabreos internos, con frustraciones, pataletas, hay mucha tensión en el insular desde hace años, y esto ha salido a la luz como la olla que salta cuando ya...la punta de lanza han sido los compañeros de vascular, pero podría haber sido cualquiera. Se aguanta porque ya estamos acostumbrados”.

Esta anestesióloga señala que son personal maltratado con muchos años de formación y unas condiciones laborales pésimas, lamentando que el resto de la sociedad les vea como privilegiados por ser médicos o personal sanitario.