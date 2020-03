Turistas animan a viajar a Canarias para contrarrestar bulos del coronavirus

La empresa pública Turismo de Islas Canarias ha iniciado una campaña internacional en redes sociales con vídeos de turistas que animan a viajar al archipiélago para contrarrestar los efectos de los bulos que puedan proyectar una imagen alarmista como consecuencia del coronavirus.

Los vídeos, con testimonios reales, se han grabado en los pasados días y la intención es seguir generando y difundiendo este tipo de contenidos mientras dure la alarma provocada por la citada enfermedad.

Desde el pasado jueves, un equipo de Turismo de Islas Canarias ha estado grabando, editando y difundiendo vídeos de turistas ingleses, españoles, franceses, italianos, alemanes y de otras nacionalidades en los que dan su impresión de sus vacaciones en tono positivo y confiado.

Un mensaje destinado a evitar daños específicos a la imagen de Canarias como destino turístico en el contexto de una situación que es global.

Para los responsables turísticos, los testimonios de los propios turistas que siguen disfrutando de unas vacaciones con normalidad son el mejor mensaje promocional.

��Turismo de Canarias ha puesto en puesto en marcha una campaña internacional protagonizada por vídeos grabados estos días en playas y aeropuertos en los que los turistas transmiten un mensaje de tranquilidad y confianza en las medidas de controlhttps://t.co/rm9s9ffmwJ pic.twitter.com/OfPIPY50Eh — Turismo Gobcan (@TurismoGobCan) February 29, 2020

Testimonio en uno de los videos:

En el vídeo la primera señora que aparece dice que “la prensa británica se está aprovechando de la situación, y están informando en el Reino Unido. Sabíamos que existía algún problema en un hotel de la isla y sabíamos que se les había pedido a algunas personas que se quedaran en sus habitaciones, pero la realidad no estamos tan alarmados como apuntan en el Reino Unido. Además sabíamos que las autoridades están haciendo todo lo posible para asegurarse de que estemos lo mejor posible”.

Otra de las turistas dice que ellos han acudido a la isla por primera vez y que no habían escuchado nada de otras personas que ya han visitado el archipiélago canario. “Aquí no se nota la situación de la que hablan, es más lo que se ve y se escucha en redes sociales o en televisión que lo que realmente es. Es la primera vez que visitamos la isla y estamos seguros de que eso no afectará nuestras vacaciones”

El señor por otro lado ha querido quitarle hierro al asunto.“Ahora mismo puedes ir a cualquier parte del mundo en estos días. Hay que vivir la vida, ya que no hay que estar preocupados por las cosas”.

Campaña promocional

La campaña incluye difusión orgánica y pagada de estos contenidos en distintos países europeos.

Así, durante estos días, el foco de la promoción turística de Canarias está puesto en transmitir que las islas siguen siendo un lugar seguro para disfrutar de unas vacaciones con menores riesgos que en cualquier otro lugar del mundo, incluso en un escenario como el actual.

Además, se incide en que sus servicios sanitarios están preparados para cualquier eventualidad, con lo que se combina información de medidas de prevención realistas y eficaces para los visitantes en las Islas y mensajes de tranquilidad en el exterior.

El objetivo final es atenuar las posibles repercusiones negativas que se produzcan respecto a reservas para el corto plazo y establecer una dinámica positiva de comunicación para cuando se supere esta crisis y las cosas vuelvan a la normalidad.

Esta campaña se enmarca en la estrategia de crisis implementada por la Consejería de Turismo, que ha incluido edición de cartelería para establecimientos hoteleros, difusión de vídeos informativos en aeropuertos y puertos, así como atención y difusión de comunicados actualizados al sector y a medios internacionales,.

La iniciativa incluye un seguimiento permanente de la repercusión que para la marca Islas Canarias y sus destinos insulares está teniendo la crisis provocada por el coronavirus.