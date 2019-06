El tripartito reedita el pacto en la capital

Los candidatos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el PSOE, Augusto Hidalgo; por Unidas Podemos, Javier Doreste; y por Nueva Canarias, Pedro Quevedo, han firmado este viernes la reedición del tripartito capitalino tras las ratificación de los diferentes órganos de las tres formaciones.

"Hemos empleado un procedimiento ejemplar, lo dije hace siete días --tras acordar la repetición del grupo de gobierno-- y lo ratifico ahora. No me gusta dar lecciones a nadie pero creo que somos un espejo en el que mirarse en toda España y en Canarias en particular", dijo el alcalde.

Hidalgo hizo especial hincapié en que los tres partidos han tenido claro desde el principio que iban a repetir el procedimiento de hace cuatro años, que era hablar de los problemas de la gente para buscar soluciones y hacer finalmente un reparto de responsabilidades.

"[El acuerdo] es una muy buena noticia para la ciudad más importante de Canarias --aseveró-- y para un acuerdo de progreso que ha estado cuatro años transformando Las Palmas de Gran Canaria. Ahora pondremos los cimientos para continuar y convertirnos en la capital del Atlántico medio y en una ciudad de referencia en España y a nivel internacional".

PODEMOS: "LO SENTIMOS POR LA DERECHA"

Mientras, desde Podemos, Javier Doreste recordó que el tripartito ha pasado de tener 15 concejales a 17 en este mandato gracias al apoyo de los ciudadanos y que este viernes los inscritos en el partido han refrendado el nuevo acuerdo "ampliamente".

"Lo sentimos por la derecha --añadió-- y nos alegramos por la izquierda. No van a gobernar otros cuatro años. Lo sentimos. Que se vayan a acostumbrando a que van a estar también en la oposición en otras instituciones".

Asimismo, entendió que las políticas de progresos y las que atienden a las personas más desfavorecidas se van a desarrollar "aún con más fuerza" en estos próximos cuatro años. "Y además incluimos la transición energética, que es fundamental para combatir el cambio climático", puntualizó.

NC: "LUZ Y GUÍA" PARA OTRAS INSTITUCIONES

Finalmente, el concejal de NC, Pedro Quevedo, comentó que "en estos días convulsos para las políticas de pactos en las islas, donde se ven ejemplos de incoherencia pocos edificantes, Las Palmas de Gran Canaria puede decir que ha puesto una seña de identidad".

"Lo cual demuestra que los que estamos aquí creemos que esta es la primera capital del archipiélago y, por lo tanto, sus habitantes se merecen un respecto", observó al tiempo que señaló que le gustaría que el acuerdo del tripartito fuera "luz y guía de lo que debería ocurrir en el Gobierno de Canarias para que algunos entiendan que la coherencia hay que mantenerla siempre".

REPARTO DE ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

En cuanto al reparto de áreas, la Alcaldía seguirá siento para Augusto Hidalgo, siendo Doreste el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Edificaciones y Sostenibilidad Ambiental; y Quevedo segundo teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo; Igualdad, Diversidad y Solidaridad y Desarrollo Local.

Mientras, Inmaculada Medina llevará Servicios Público y Carnaval, que incluye Vías y Obras, Limpieza, Alumbrado, Aguas, Parques y Jardines, Salud Pública y Protección Animal; Encarna Galván Presidencia, Economía y Hacienda y Cultura; y Mario Regidor Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

Carmen Lourdes Armas se encargará de Seguridad y Emergencias, Cohesión Social, Educación y Participación Ciudadana; Mercedes Sanz de Vivienda y Coordinación Territorial; y José Eduardo Ramírez de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar.

CONCEJALÍAS DELEGADAS

Por su parte, Belén Hidalgo llevará la Concejalía Delegada de Sostenibilidad Ambiental, Agencia Local de Energías, Agricultura y Ganadería; María del Carmen Reyes se encargará de Igualdad y Diversidad; Luis Zamorano de Salud Pública y Protección Animal; Aridani Romero de Deportes; y Josué Iñíguez de Seguridad y Emergencias.

Por último, Carmen Luz Vargas llevará Servicios Sociales; Carla Campoamor Juventud; y Prisco Navarro Participación Ciudadana.