El Tribunal Supremo confirma que no fue ajustado a derecho el despido de 187 empleados de limpieza

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró no ajustado a derecho el despido colectivo de 187 trabajadores de limpieza en 2020 por no concurrir las causas invocadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



El Alto Tribunal en su pronunciamiento ha desestimado los recursos presentados, tanto por el consistorio capitalino como por el comité de empresa, contra la sentencia del TSJC, del 13 de octubre de 2020, de la que declara su firmeza.



Según el TS, el despido colectivo no es ajustado a derecho ante la carencia de concurrencia de las causas económicas alegadas por la corporación municipal pero tampoco procede la declaración de esos despidos como nulos, como pretendía el comité de empresa y hace suyos también los argumentos que dio el TSJC en su sentencia.



El comité de empresa pretendía en su recurso la nulidad de los 187 despidos y la readmisión de los trabajadores despedidos en las mismas condiciones en las que se encontraban con anterioridad al 23 de enero de 2020 y, subsidiariamente, que se declarara no ajustado a derecho el despido colectivo, por lo que el Ayuntamiento deberá readmitir o indemnizar a los afectados.