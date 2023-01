Tratan de socorrer a un hombre malherido en un velero desarbolado en Canarias

Varias unidades de Salvamento Marítimo llevan más de 17 horas intentando rescatar a un navegante que ha quedado malherido, inconsciente y enredado entre cabos sobre la cubierta de un velero desarbolado y a la deriva a unos 70 kilómetros al noroeste de Gran Canaria, tras evacuar en helicóptero en estado de shock a su único compañero de travesía.



Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la operación se puso en marcha el domingo a las 20.10 horas, tras recibirse el aviso de que un velero francés, denominado Poppy, se encontraba en apuros entre Fuerteventura y Gran Canaria.



En un primer momento, acudieron en su ayuda un helicótero Helimer 201 desde Tenerife y la Salvamar Nunki desde Las Palmas de Gran Canaria, que se encontraron a un hombre sobre la cubierta y a otro, colgado de un mástil, enredado entre cabos y sangrando de manera notable.



Salvamento asegura que el rescatador del helicóptero no pudo acceder al hombre enredado en el mástil debido a las condiciones de viento y mala mar y optó por evacuar al otro navegante.



Tampoco pudo acercarse la Salvamar Nunki, por la gran cantidad de cabos, velas y restos de palos que arrastra el velero, que sigue navegando a la deriva a unos cuatro nudos (7 km/h).



La misma situación de viento, fuerte marejada y elementos alrededor del verlo que impiden el rescate se han encontrado esta mañana otro helicóptero y un barco de rescate de mayor porte que llegó desde Fuerteventura, la Guardamar Polimnia, que no ha podido hacer nada, salvo quedarse al lado del velero.



Su tripulación sí ha informado de que el hombre ya no está colgando del mástil, sino tendido sobre cubierta, entre restos del aparejo.



Por ello, Salvamento acababa de enviar desde Las Palmas de Gran Canaria a uno de los mayores buques de su flota en las islas, el remolcador Miguel de Cervantes, para intentar abordar la operación con alguna operación de auxiliar, con ayuda de un equipo de buzos de la Guardia Civil.



Las fuentes consultadas por EFE desconocen si el tripulante sigue o no con vida. Solo saben que se le ve en sobre la cubierta, inmóvil, y que los últimos informes indicaban que sangraba de manera notable.



Mientras el Miguel de Cervantes llega a la zona, la Guardamar Polimnia va a intentar enganchar el velero para remolcarlo hacia Las Palmas de Gran Canaria.

