"Tranquilidad absoluta con el parking de San Bernardo"

En los últimos días la empresa SAGULPA ha recibido críticas por las obras que acometieron en el parking de San Bernardo, en Las Palmas de Gran Canaria. En varias fotografías que se expusieron en los medios de comunicación, se vieron cómo después de seis meses de su apertura aparecieron humedades y zonas deterioradas por posibles filtraciones.

Desde la empresa, Ángel Martín, su director técnico, se ha defendido de las críticas y ha asegurado en COPE de que "se trata de algo puntual que en ningún momento afectará a la estructura del edificio".

LAS FOTOGRAFÍAS SON HECHOS PUNTUALES

“Bueno realmente estamos viendo que son fotos muy puntuales. Efectivamente se ve que hay una foto de unas humedades en el vehículo del sector sur en el tractor de un muro. Esto realmente es puntual, porque está reparada la impermeabilización en la cubierta. Puede ser que en algún momento puntual cuando se riega o pasa la barredora, se puede estar filtrando un poco de agua por el encuentro de la salida con la parte acristalada del aparcamiento. Es un tema muy puntual, date cuenta que se impermeabilizaron el 100% de la cubiertas. Se hicieron eln los 12.000 metros cuadrados y no hay ni una gota en todo el aparcamiento. Es fácil sacarle una foto a una esquina donde está filtrando en el encuentro de un vehículo", añadía el director técnico.

Ángel Martín: "Hay otra foto que aparece las instalaciones como que están en mal estado. Esto tampoco es así, porque están sacando las fotos de un hidrante que se puso a posteriori de la obra. Este hidrante es la conexión que tienen los bomberos en cubierta por si hay un incendio y en este caso, hay una pequeña filtración y tampoco es un fallo de la cubierta del aparcamiento".

"La tercera foto que aparece, es un muro de los que en su momento había una arqueta y que hubo que reparar en la cubierta en un encuentro de la calle de San Bernardo. Finalmente se decidió dejar esos muros chorreados a propósito para que se vieran los antiguos del aparcamiento de hormigón, por lo que esto son manchas antiguas de humedad. Solo hay que dar un paseo por el aparcamiento para ver que no hay ningún tipo de humedad que vaya a perjudicar al usuario".

Según el director técnico ninguna de esas supuestas humedades le preocupan. "Esas fotos no preocupan nada a SAGULPA en una reparación de 12.000 metros cuadrados. Eran unas humedades de antes, ahora está todo impermeabilizado y rehabilitado".

"Todos los daños estructurales del edifico se corrigieron en la obra, no hay problemas de solidez en la infraestructura. Antes sí tenía daños estructurales muy graves, pero se ha corregido totalmente y ahora no afecta para nada".

LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ES TOTALMENTE SEGURA

En nuestros micrófonos Ángel Martín sigue relatando que no existe a día de hoy ningún problema en la estructura del edificio y que se dejó las humedades que sellaron con hormigón. "El muro del acceso no tiene humedad. Vamos a sellar la parte superior y vamos a ver si podemos hacer una pequeña inyección donde el agua que ha encontrado un pequeño hueco en la escalera, no vuelva a encontrarlo en un futuro".

Concluye insistiendo en que se trata de "un muro que no se forró, por eso se ven humedades. Ya que se reparó y se le dio un acabado con hormigón. Lo que pasa es que algunos casos se decidió dejarlo así, con hormigón y otros con chapa".