"El tramo de vía entre Agaete y El Risco es el más peligroso de la isla"

El alcalde de La Aldea de San Nicolas, Tomás Pérez, se lamenta del contratiempo que supone para los vecinos del municipio y de El Risco en Agaete el cierre de la GC-200 en el punto kilométrico 9 y 10 a causa de un desprendimiento del macizo de Faneque.

Pérez, remarca que “el derrumbe es un trastorno grande salir de La Aldea y tener que dar toda la vuelta a la isla para, por ejemplo, coger el barco en Agaete o subir por la carretera de Artenara que incluso tiene más complicaciones para llegar que ir por el sur.”

El regidor reconoce que este punto kilométrico es el más peligroso de la vía y espera que durante el año que viene se ponga en marcha los túneles de Faneque que permitirán eludir la carretera afectada por los desprendimientos: “situaciones como estas dan idea de la necesidad urgente de que estos túneles se pongan cuanto antes en servicio, las obras van a buen ritmo y espero que el año que viene se ponga en servicios”

Ayer por la tarde, operarios del Cabildo de Gran Canaria trabajaron en la zona para retirar el material caído pero las malas condiciones meteorológicas; lluvia y viento, unido con la llegada de la noche, hizo que no pudieran retirar las piedras caídas sobre la carretera. Pérez reconoce que “prima la seguridad y hasta que el tiempo no permita realizar la limpieza no se podrá trabajar porque no podemos poner en riesgo la integridad de los operarios.”

El alcalde espera que una vez pase la borrasca que azota la isla de Gran Canaria se pueda limpiar la zona y volver a abrirla: “esperamos que mejoren las condiciones meteorológicas y durante la tarde de hoy avancen los trabajos para volver a activar la carretera con la máxima seguridad.”

El regidor apunta que los desprendimientos son habituales cuando llueve o hace viento recordando que el tramo afectado es muy problemático e inseguro para los usuarios de la vía: “ese acantilado suele tener desprendimientos entre el punto kilométrico 9 y 10 que es donde ha vuelto a suceder la caída de piedras.