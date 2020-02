¿Trabajarías con mascarilla en Canarias estos días?

Bares, terrazas, pequeños comercios, tiendas de barrio, repartidores... son algunos de los trabajadores a los que hemos preguntado si seguirían en estos días las recomendaciones que hace el Servicio Canario de la Salud de utilizar mascarilla si hay que salir a la calle. Muchos de ellos nos comentaban que, aunque tienen mascarillas, no las utilizan por incomodidad, ya que no se respira igual que sin tener nada o por lo que consideran “faltar al respeto al cliente”, ya que insisten en que si trabajas en un comercio de cara al público no puedes dirigirte a los clientes con “esto en la cara”. A ciertos empresarios y trabajadores les parece excesiva esta medida de cubrirse la boca para no inhalar el polvo en suspensión que cubre el Archipiélago estos días, aseguran que “no es para tanto”.

SUSPENDER LAS CLASES

Con respecto a que los más pequeños no hayan tenido que acudir a las aulas hoy por la alerta por vientos y calima están de acuerdo todos los encuestados. Aseguran que los más pequeños son más vulnerables y no es necesario que se expongan, así como las personas mayores. Sin embargo, no consideran que los trabajos deban suspenderse, ya que se trata de “una obligación” y lo que les proporciona “el sustento”.

Es el caso de los trabajadores autónomos, como repartidores de Gloovo, a quienes estos días se puede ver en las calles con sus bicicletas. Insisten en que “necesitan el trabajo para sobrevivir y si no salen no cobran”.

En estos momentos tanto trabajadores como estudiantes pendientes de ver cómo evoluciona la situación climatológica en las Islas, de modo que conozcan si continúan con sus actividades o incluso los adultos tienen que aplazar sus obligaciones.