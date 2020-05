Torres: "El virus no va a arrodillarnos ni a arrebatarnos el futuro"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este sábado que los ciudadanos de las islas afrontan "la peor tormenta que jamás hayamos atravesado" pero no están "con los brazos cruzados", y ha asegurado que "el virus no va a arrodillarnos ni a arrebatarnos el futuro".

Ángel Víctor Torres se ha pronunciado de esta manera en el discurso institucional que con motivo de la celebración del 30 de mayo, Día de Canarias,ha emitido esta noche la Televisión Canaria, y en el que ha recordado que esta festividad no se parece a la de ningún otro año porque "no resulta fácil hablar de celebraciones".

Sin embargo, ha continuado el presidente, sí se debe hablar "de la esperanza, del optimismo y de la confianza que merece un pueblo capaz, valiente, fuerte", pues "los canarios sabemos luchar y vencer".

"Me dirijo a una Canarias llena de valentía, esfuerzo, compromiso y esperanza y como presidente del Gobierno confieso que me alegra comprobar que somos un pueblo fuerte, maduro y responsable. Estamos plantando cara a dificultades inimaginables a ojos de las actuales generaciones; ésta es la mayor crisis que hemos sufrido en décadas como pueblo, como sociedad, como grupo humano", destacó.

No es la primera vez que Canarias se ve obligada a nadar contra corriente ni la primera vez que los canarios "convivimos con un mar de dificultades, que nos vemos rodeados por un océano de problemas", explicó Ángel Víctor Torres.

Señaló que la Historia de Canarias es la crónica de un pueblo que aprendió a sobreponerse, a luchar, a plantar cara, a no bajar los brazos, a no rendirse jamás y añadió que "somos hijos, nietos y bisnietos de canarios que aprendieron a convivir con las dificultades, con el aislamiento".

"Nuestros abuelos o bisabuelos no se rindieron, tampoco nosotros vamos a rendirnos. No nos dejaremos vencer por una pandemia y no sólo vamos a pelear, sino que vamos a sobreponernos y a seguir avanzando. Continuaremos caminando hacia las metas que como pueblo nos hemos marcado", agregó.

Aseveró que por cada puerta que la pandemia "nos cierre, los canarios abriremos otra", aunque también apeló a ser conscientes de que "la peor crisis de nuestras vidas está tocando a nuestra puerta".

"Nos esperan meses difíciles pero vamos a defendernos, a pelear por el empleo -por la economía- con la convicción, la entrega y el coraje con los que hemos defendido la salud de nuestra gente", dijo Ángel Víctor Torres, quien aseguró que "trabajamos de sol a sol para activar planes, medidas y acciones que den respuesta a quienes peor van a pasarlo individual, familiar o laboralmente".

El presidente, que transmitió el afecto, la empatía y el calor de más de dos millones de canarios a las familias especialmente golpeadas por la pandemia, aseveró también que Europa debe entender que las islas merecen un especial esfuerzo del que será partícipe el conjunto del país y expresó su convicción de que "no van a dejarnos solos".

"Nuestra crisis será más dura, si cabe porque somos una potencia mundial en una actividad, el turismo, golpeada como ninguna otra por la pandemia", prosiguió Torres, para añadir que "nuestra recuperación será más lenta, pero llegará", y se mostró seguro de que con perseverancia, responsabilidad y unidad, Canarias saldrá adelante.

Los canarios pueden sentirse orgullosos porque entre todos han gestionado una situación que ha desbordado a los gobiernos más fuertes del planeta, opinó su presidente, quien precisó que gracias al esfuerzo titánico de miles de profesionales que han demostrado un compromiso ilimitado, en las islas se han conseguido amortiguar los primeros golpes de la pandemia.

También agradeció a los dos millones de canarios que han atendido con generosidad, disciplina y ejemplaridad las restricciones que inevitablemente conlleva un estado de alarma.

"Por ello nos toca ahora a nosotros hacer un esfuerzo ejemplar para que esta emergencia sanitaria no se lleve por delante el futuro de nuestros jóvenes", aseguró el presidente de Canarias, quien insistió en que quienes han perdido algún ser querido, o aquellos que temen por la vida de familiares y amigos, deben saber que no están solos.