Torres pide al delegado del Gobierno que aclare si hay más inseguridad por la inmigración

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha instado este lunes al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, a que clarifique a la mayor brevedad posible si la presión migratoria que se registra en esta región ha hecho aumentar la inseguridad ciudadana, como denuncian algunos.

Así lo ha anunciado Torres al ser preguntado tras reunirse con el sector de la actividad física y del deporte por la contestación social que suscita entre parte de la población canaria la presencia de inmigrantes africanos en las calles de las islas y en los campamentos de acogida habilitados por el Ministerio de Migraciones en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o San Cristóbal de La Laguna.

"Lógicamente, el Gobierno de Canarias está preocupado. Es cierto que la seguridad ciudadana es un concepto en el que, muchas veces, es clave la percepción, y en estos momentos parece que hay una percepción de posible mayor inseguridad, por lo que creo que es absolutamente imprescindible que el delegado del Gobierno comparezca cuanto antes para que todos sepamos si realmente hay un aumento de esa inseguridad ciudadana", ha aseverado.

A juicio del presidente regional, el representante del Gobierno español en las islas, con datos de la Policía y de la Guardia Civil, debe informar a la sociedad canaria de ese "posible aumento o no de delitos o de violencia para que todos sepamos la situación que tiene cada isla, en qué sitios se da y por qué".

Preguntado por si ha trasladado a los ministerios implicados en este repunte migratorio las implicaciones sociales que comienza a tener este fenómeno en Canarias, habida cuenta del bloqueo al que se somete a las personas llegadas por vía marítima a las islas, Torres ha asegurado que habla "permanentemente" con ellos.

Canarias responde sobre sus competencias, que son los menores extranjeros no acompañados y prevé cerrar en breve convenios con otras comunidades para la posibilidad de derivar a algunos a otras regiones que están dispuestas a acogerlos, ha dicho Torres.

También ha recalcado que mantiene un diálogo permanente con el delegado del Gobierno en las islas y los ministerios de Migraciones e Interior "para que se puedan producir derivaciones" a la Península, como las que se han hecho con entre 2.000 y 3.000 personas.

Ángel Víctor Torres ha añadido que ha solicitado al Ministerio del Interior "que el tránsito reglado, es decir, que una persona pueda caminar por el Estado español con libertad, sea el mismo para una persona que es de aquí o para un inmigrante irregular que tiene pasaporte".

"He requerido información. Quiero solventar todas las dudas sobre si hay una mayor vigilancia para ese tránsito reglado porque se tiene que hacen dentro de los márgenes de la ley, no cabe parar a nadie que pueda transitar por el Estado español", ha referido.

Ángel Víctor Torres ha recriminado al PP la "hipocresía" en la que, a su juicio, incurre, al reclamar, como ha hecho el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz, "que Canarias no puede ser una cárcel, mientras sus representantes en el Congreso piden que no vayan inmigrantes a la Península".

El presidente regional ha recalcado que "el Gobierno canario es claro" a la hora de pedir un mayor trabajo con los países de origen y tránsito de estos inmigrantes y, una vez que llegan a las islas, "se tienen que repatriar o derivar a otros territorios de la Península, además de favorecer su tránsito reglado".

Torres ha subrayado que "Canarias no puede ser donde se quede toda la inmigración irregular", para lo que ha instado a la UE a que "sea clara en sus planteamientos de solidaridad compartida, como lo es con la responsabilidad de los territorios que son frontera".

El titular del Ejecutivo canario también ha abogado por "perseguir", como hace ya la Fiscalía, los bulos sobre inmigrantes, "como las supuestas muertes que no se han producido", y también las amenazas xenófobas y racistas, como las que él mismo sufre en redes sociales, "porque los canarios no lo somos y lo demostramos".

"Me quedo con los pescadores de Órzola antes que con los que gritan no a los que vienen de fuera", ha apostillado Torres, quien ha advertido de que "la incitación al odio es un delito", por lo que "el inmigrante que use el odio y la violencia debe ser deportado inmediatamente".

Y para "tener las cosas claras", ha añadido, "los canarios deben tener los datos fiables, demostrables, objetivos e indiscutibles" sobre la hipotética escalada de la inseguridad ciudadana que denuncian algunos.