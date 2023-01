Torres, enfadado con el parón en el transporte escolar: "No me lo esperaba"

El presidente de Canarias está molesto por el paro en el transporte escolar que los empresarios llevaron a cabo este 9 de enero, coincidiendo con la reanudación de las clases tras las vacaciones navideñas. Ángel Víctor Torres considera que la medida no estaba justificada porque los transportistas ya sabían que este primer mes del año van a comenzar a recibir las cantidades que la Administración les debe desde 2011.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Torres ha reconocido que la comunidad autónoma adeuda desde hace diez años la cláusula de IPC recogida en los contratos, que la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias (FET) en unos 14 millones de euros, pero que saben que en 2023 se les abonarán unos nueve millones: "Hay una cantidad que teníamos que pagar en 2022 —tres millones— y que, por circunstancias administrativas, se les abonará en este mes de enero, y otros seis millones recogidos en los presupuestos de 2023".

El presidente autonómico no ha ocultado su enfado por dos cuestiones. Por un lado, que las quejas no se hayan efectuado durante los anteriores gobiernos, entre 2011 y 2019: "Estamos pagando lo que otros no han pagado". Por otro lado, la fecha escogida y el poco tiempo con el que, a su juicio, han avisado: "Nos llegó la noticia del parón a comienzos de 2023, cuando son días especiales, y se lleva a cabo el primer día de clase. Hemos estado en contacto desde que anuncian la posibilidad del parón, hablé con ellos la víspera de Reyes y dos veces el mismo día de Reyes. Confiaba en que no se iba a producir, no me lo esperaba", ha reconocido.

Torres también ha explicado que, al no tratarse de una huelga sino de un parón de la patronal, la normativa impide establecer servicios mínimos, hecho que ha provocado que unos 37.000 alumnos de enseñanza pública en Canarias —la Consejería de Educación habla de 47.000 — se quedaran sin transporte escolar durante este 9 de enero.