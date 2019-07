Torres cree que el acuerdo en Gran Canaria debe ser distinto porque tienen 8 consejeros

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que su voluntad como líder regional es que el acuerdo entre Nueva Canarias y su partido en el Cabildo grancanario "fructifique" y que aunque el anterior acuerdo era "bueno", ahora debe ser distinto porque el PSOE ha pasado de tener 5 consejeros a 8.

En declaraciones a los periodistas tras la apertura solemne de la nueva legislatura del Parlamento canario, Torres ha agregado que está convencido de que en los próximos días se llegará a un acuerdo "común" a pesar de que "hay algunas dificultades con algunas áreas".

Asimismo, ha dicho que las negociaciones para el Ejecutivo autonómico y para los gobiernos insulares no se han mezclado.

"Hay negociaciones que a veces tienen mayor complejidad, pero tengo plena confianza en que se culminará el acuerdo", ha declarado Torres, que ha añadido que las negociaciones del gobierno regional y para los gobiernos insulares no se han mezclado por que son "distintas" y de diferentes niveles.

Román Rodríguez se pronuncia

Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias: "El Cabildo de Gran Canaria es una institución muy relevante y hay una comisión negociadora en partidos que teóricamente coinciden en muchas cosas y que lo resuelvan.

Cuando fue preguntado si entiende que Nueva Canarias se quede con Hacienda en la institución cuando el Partido socialista tiene 8 consejeros en el cabildo respondió: “No tiene nada que ver una cosa con otra cosa. ¿A usted le parece razonable que perdamos la alcaldía de Telde la de Santa Lucía y la de Teror cuando ganamos las elecciones? Las cosas son así. No digo que esto sea por perder la alcaldía, pero las cosas son así”.

“Yo creo que no hay un escollo en Gran Canaria.Yo creo que para ustedes no pierdan el tiempo y yo no les confunda, tienen que hablar de este asunto con Antonio Morales, Luis Ibarra, Chano Franquis y Carmelo Ramírez”, concluyó.