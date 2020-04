Torres: "En Canarias no tenemos que esperar si la situación es segura"

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se ha declarado este viernes partidario de un desconfinamiento escalonado en función de la situación en cada isla, porque entiende que en "Canarias no tenemos que esperar" a lo que se acuerde para otras comunidades autónoma si la situación se considera segura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Torres ha dicho que el hecho de que los aeropuertos y puertos canarios se mantengan cerrados hasta que no haya un mínimo de seguridad no impide que en las islas donde no haya contagios y estén libres de virus se pueda ir normalizando la situación, pero siempre a partir del 26 de abril, ha insistido.

Según Torres, en un escenario de ese tipo se podrían abrir ciertos espacios, permitir que los niños puedan salir a la calle y recuperar determinadas actividades económicas, y ello siempre de acuerdo con las autoridades de cada isla y siguiendo las indicaciones de los expertos.

"Teniendo seguridad no tenemos que esperar" a otros territorios porque las circunstancias son diversas, ha señalado Torres, siempre que la situación se considere segura.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En cuanto a las medidas económicas que se precisan en Canarias, Torres ha dicho que su Gobierno exigirá un plan de activación turística para Canarias ante la carencia de ingresos que se está produciendo, pues se trata de una situación que "preocupa muchísimo".

Así mismo, ha destacado que el 23 de abril será una fecha importante para la ratificación y espera que mejora del acuerdo del Consejo Europeo para salir de la crisis.

"Falta una cuarta pata" a ese acuerdo, los "grandes fondos de solidaridad económica", pues no cabe otra solución que un "endeudamiento masivo y compartido" y, posteriormente, recuperar poco a poco la actividad económica cuando el desconfinamiento sea seguro.

Además, Torres ha informado de que su Gobierno trabaja en la elaboración de un decreto ley para reactivar el sector de la construcción ante la petición formulada por los agentes económicos y sociales de aprovechar el cero turístico para llevar a cabo obras de rehabilitación.

Hasta que se recupere la actividad turística es preciso buscar otros "nichos" que generen economía, ha indicado Torres.

En cuanto a la reunión que ha mantenido con los expresidentes del Gobierno este viernes para analizar la situación provocada por la pandemia de coronavirus, ha dicho que ha sido productiva y que "todos coinciden en que estamos ante el momento quizás más difícil de la historia de nuestra tierra", pero también que los canarios "estamos acostumbrados a superar momentos difíciles".