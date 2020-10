Torres ve a Canarias como la región "más segura del país" y el PP le acusa de "triunfalismo de cartón piedra"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el archipiélago es la región"más segura de todo el país", mientras que la portavoz del grupo parlamentario del PP, María Australia Navarro, ha acusado al Ejecutivo regional de "triunfalismo de cartón piedra".

Además, a raíz de una pregunta parlamentaria de Navarro sobre el resultado de la reunión de alto nivel de representantes de turismo de la UE del pasado 28 de septiembre, la también presidenta del PP de las islas ha acusado al Gobierno de Canarias de que su "verdadera intención no es salvar al turismo, sino arruinarlo".

Sobre ese acuerdo europeo, Torres dijo que le habría gustado que "más países lo firmaran" y espetó al PP que quizás podrían hacer "un esfuerzo" para que lo firmen los países en los que gobiernan los "conservadores".

En todo caso, el presidente canario detalló que este mismo martes hay reunión de la comisión europea de la que se emitirán recomendaciones para viajar, recomendaciones sobre no cerrar fronteras, que se regionalicen los datos y las medidas, con un específico sobre las Regiones ultra periféricas, entre las que está Canarias, y que se valoren más indicadores que solo la incidencia acumulada a 7 y a 14 días.

Torres consideró que el Ejecutivo está "haciendo" su "trabajo", que es preservar la "salud de nuestra gente y creo que lo estamos haciendo bien"; porque es clave "mostrar buenos indicadores" para generar confianza en el turismo.

PARA EL PP, EL ACUERDO SOBRE TURISMO FUE UN "PARIPÉ"

Para Navarro, en cambio, la "cruda realidad" es que "seguimos esperando por los test en origen y destino" así como por el "corredor seguro" y que ese acuerdo fue un "mero paripé que sirve para lo que sirve, para lograr un titular".

Los populares consideran que este acuerdo fue un "brindis al sol" que "no se ha negociado con la UE" y que busca "esconder que sus compañeros de Moncloa no quieren hacer los test". "Sin turismo no hay Plan Reactiva que valga", aseveró Navarro.