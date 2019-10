Torres asegura que "no todo vale en política" tras el archivo de la denuncia de CC

El presidente de Canarias y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que "no todo vale en política" tras el archivo de la denuncia de CC contra su persona cuando era vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Deportes del Cabildo de Gran Canaria.

Así lo ha asegurado este sábado durante un acto electoral del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

"Me han llamado personas de distintas formaciones políticas felicitándome. Le digo a CC que no todo vale en política, esos mecanismos son un error que hay que vencer con la palabra, no con la difamación", dijo.

Para erradicar estas formas, Torres entendió que hay que aplicarse y ha resaltado las políticas del Estado con Canarias. "Si queremos caminar a una Canarias y a una España que dentro de cuatro años se sienta más orgullosa de sí misma --continuó-- tenemos que hacer un esfuerzo de aquí al 10N".

"Esta sí que es la ocasión definitiva. Por lo tanto, en esta imagen mental estamos cerca del final de la carrera. Delante de nosotros está Sánchez y detrás de la meta nos esperan millones de personas de nuestros país que esperan nuestra victoria para tener esperanza. Les pido un último esfuerzo", terminó.

UN "HONOR" SUBIR CON EL PUÑO Y LA ROSA TRAS 26 AÑOS DE CC

"Es un placer subir con el puño y rosa como presidente de Canarias tras 26 años de CC. Es un honor recoger el testigo de Jerónimo Saavedra (el último presidente canario socialista)", observó.

Torres indicó que las islas tendrán el próximo año recursos suficientes para las políticas sociales que precisan, mostrando su orgullo por el hecho de que aumenten las partidas para sanidad, educación o dependencia y destacando que hay una consejería para la lucha contra el cambio climático.

MÁÑEZ: NOS JUGAMOS TODOS LOS AVANCES CONSEGUIDOS

Por su parte, la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Elena Máñez, ha afirmado que el 10N España se va a jugar todos los avances conseguidos en los últimos años y que llevan el sello socialista.

"El jueves sentí orgullo democrático porque ha sido un éxito de esta democracia. Acabar con la anomalía histórica de tener a un dictador en un mausoleo. Gracias Pedro, Gran Canaria te lo agradece", aseveró sobre la exhumación de Franco.

Además, opinó que en las elecciones, España se juega todos los avances conseguidos. "Quiero un gobierno feminista. 1.024 mujeres asesinadas en este país", observó.

Máñez hizo especial hincapié en que el país tiene retos y no quiere impunidades ni manadas ya que, dijo, "hay que reformar el código penal para que solo cuando una mujer dice sí, es sí".

HIDALGO: "A VOTAR Y A GANAR"

Mientras, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha resaltado que Canarias tiene un "gobierno de progreso" tras tantos años de CC, al tiempo que recordó a uno de los consejeros de dicho Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, quien sufrió un infarto del que se está recuperando.

Con todo, ha entendido que la repetición de las elecciones generales es una "anomalía" por dos razones; por un lado, "las derechas", que han insultado ese concepto al pactar con la "extrema derecha"; y por el otro, "algo más grave", que es que la izquierda no haya podido conformar gobierno.

Por ello, observó que hay que salir a la calle para volver a votar. "Tenemos que volver a conseguir que todo el mundo vaya a votar para que tengamos el gobierno más fuerte. A votar y a ganar", concluyó.

"TRAMPAS" QUE QUEDAN "EN NADA"

El candidato al Senado por Gran Canaria, Ramón Morales, por su parte, destacó la honradez de Ángel Víctor Torres, entendiendo que "se han quedado en nada las trampas" que CC llevó a cabo con la persona del presidente canario.

"Necesitamos una victoria rotunda para que nadie se proponga bloquear un gobierno progresista. Somos los únicos que tenemos un programa de Gobierno", insistió.