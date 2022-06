Torres y Aragonès avalan que las comunidades autonomas tengan la obligación de acoger a menores

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha recibido este sábado al presidente canario, Ángel Víctor Torres, en el Palau de la Generalitat, un encuentro en el que ambos han coincidido en la conveniencia de que todas las comunidades autónomas estén obligadas a la acogida de menores no acompañados.



El presidente canario ha firmado en el libro de honor de la Generalitat y luego se ha reunido con Aragonès, tras lo cual ha querido subrayar públicamente que "la comunidad que más ha apoyado a Canarias en el acogimiento de menores no acompañados ha sido Cataluña".



En esta línea, Ángel Víctor Torres ha comentado que durante el encuentro ambos mandatarios han reflexionado sobre que "quizá haya que cambiar la legislación para que todas las comunidades de España tengan esa solidaridad obligatoria (en la acogida de menores no acompañados llegados a España) a través de un marco legislativo que lógicamente habrá que cambiar".



El presidente canario se ha referido así a la presión que soporta esta comunidad respecto a los menores no acompañados, que ha llevado a las islas a tener que tutelar hasta unos 2.900 menores.



Por su parte, fuentes de la Generalitat han precisado que durante la reunión, que ha durado una hora, Aragonès se ha interesado por la situación actual en La Palma tras la erupción volcánica de 2021 y ha constatado la buena colaboración entre ambas comunidades en cuanto a la acogida y acompañamiento de personas migradas.



El presidente canario también ha aprovechado la reunión para agradecer al president que, pese a sus diferencias políticas con el Estado, acudiera el pasado marzo a la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma en unos momentos de "sufrimiento" para la sociedad palmera por las consecuencias de la erupción del volcán Cumbre Vieja.



Ángel Víctor Torres ha viajado a Cataluña para apoyar al Tenerife, que hoy juega contra el Girona el partido de ida por el ascenso a Primera División, aunque ambos no han coincidido en cuál de los dos equipos vencerá en la eliminatoria.



Ambos presidentes sí han coincidido en su preocupación por la guerra en Ucrania, por la inflación y por el encarecimiento de las materias primas, y también han resaltado la recuperación del turismo en ambas comunidades, que han confiado en que continúe esa senda positiva.



Tras la reunión, Aragonès se ha desplazado al festival Primavera Sound para asistir al concierto del grupo Antònia Font.