TOP Local: la severa advertencia de Canarias sobre los cumpleaños postcoronavirus

1. GRAN CANARIA. Cuando soplar velas en familia puede costarte la vida, la campaña de Canarias

"Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte", es el impactante mensaje que Canarias ha elegido para trasladar a la población que el coronavirus sigue ahí, en un vídeo en el que un abuelo pasa de soplar velas a estar entubado en la UCI.

2. TENERIFE. Una fragata de la Armada escolta a un buque de Fred Olsen en el Índico

En medio del Óceano Índico se ha producido el encuentro entre la Fragata Santa María y el nuevo barco de Fred Olsen, Bajamar Express, en su periplo desde Australia hacia Canarias. Desde hace más de once años los países europeos, en el marco de la Operación Atalanta, tratan de luchar contra la pirateria en la zona.

3. BARCELONA. La rabieta de una estrella de TV3 porque Poblet rechaza su programa y recibe al Rey de España

La visita de los Reyes de España el pasado lunes a Poblet todavía escuece a los independentistas, que ya sitúan al abad y los monjes en sus objetivos de su particular cruzada. El último en sumarse a las críticas, es un famoso presentador de TV3, el actor Quim Masferrer que presenta un programa de éxito en la televisión pública catalana con un espacio donde recorre pequeñas localidades de Cataluña. En declaraciones a la radio pública Masferrer desvela" A mí no me dejaron grabar en Poblet, y en cambio a otro forastero le dicen que sí", en tono peyorativo.

4. ÁVILA. Desarticulado grupo criminal en Arévalo con droga, armas y blanqueo de capital

La Guardia Civil dentro del marco de la Operación Pelones, ha detenido a un total de 16 personas como presuntas autoras de los delitos contra la Salud Pública (en la modalidad de Tráfico de Drogas), Blanqueo de Capitales, Tenencia ilícita de Armas y Participación Activa, Integración o Cooperación en Organización Criminal.

5. CANTABRIA. Álex Corretja: "Para mí, la eliminatoria en Santander fue la más espectacular que he vivido en una Copa Davis"

Ya lo dice el tango, "20 años no es nada...". Es el tiempo que ha pasado desde que un 22 de julio de 2000 se viviera uno de los momentos más vibrantes, emotivos, y espectaculares de la historia del deporte en Cantabria. Los miles y miles de aficionados que abarrotaron las gradas instaladas en la Campa de La Magdalena (bajo una perfecta organización de la Real Sociedad de Tenis), en un caluroso sábado donde acompañó todo (meteorología, ambientazo entre el público, y un partido de dobles para enmarcar) nunca olvidarán el espectáculo que cuatro tenistas les brindaron en el tercer punto de la eliminatoria de Semifinales que enfrentó a España y Estados unidos en Santander.

