Tom Smulders: “No es justo que se valore a todas las islas por igual”

Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que, ante el anuncio de Reino Unido de volver a imponer una cuarentena obligatoria a los viajeros que acudan desde Canarias, no cree justo que “se valore a todas las islas por igual”.

Y es que, la realidad por islas en relación al número de contagios es diferente en cada caso, dado que Tenerife acumula el 80% de nuevos contagios del archipiélago concentrando los mayores brotes entre sus municipios.

“El mercado de Reino Unido era muy importante para Canarias y la Navidad ya está perdida. Esperamos que tengamos suerte y distingan la situación de las islas en el caso de que otros países tomen la misma determinación”.

El vicepresidente de la FEHT de Las Palmas insiste en que el país anglosajón tomó esta medida “muy rápido”, cuando el número de casos en el archipiélago superaba solo en dos puntos el baremo necesario para quitar la limitación de la cuarentena obligatoria. Ahora temen que Alemania siga este patrón.

“Entendemos que tomen esta decisión, pero es precipitado porque las restricciones impuestas ya por las autoridades sanitarias para frenar el avance del virus reflejarán posiblemente la próxima semana una caída en los datos de contagio”.

Tom Smulders entiende que esta situación es perjudicial para todo el archipiélago, dado que promueve una incertidumbre en el viajero sobre qué medidas debe tomar si escoge Canarias como destino vacacional.

Del mismo modo, el vicepresidente de la patronal turística en Las Palmas cree que la diversidad de opiniones en relación a qué test presentar en destino está perjudicando a la seguridad que estaba construyendo el destino y debe imponerse una norma cuanto antes. “El problema es que no hay una norma europea para todos los países igual”

Tom Smulders confiesa que “para muchos turistas esta indecisión es un calvario”. Afirma que “esperábamos coger oxígeno a partir de navidad, pero mucho me temo que no vamos a recuperar el invierno de los últimos años hasta que no se controle la pandemia de forma más clara y efectiva”.