Toda la oposición en la capital pide un pleno sobre limpieza: "La ciudad está asquerosa"

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos han denunciado la dejadez del grupo de gobierno en el servicio de limpieza, por la que han solicitado un pleno extraordinario.



La portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, ha pedido la convocatoria de pleno extraordinario junto a los demás grupos de la oposición ante la situación "de suciedad y abandono de la ciudad" que a su juicio, "está asquerosa".



El alcalde tiene cinco días para aceptar dicho pleno, a convocar en los próximos 15 días, aunque deberá hacerlo al contar este con nueve firmas.



Luzardo asegura que "no se recoge la basura en tiempo y forma" con una gestión para la limpieza de algunos barrios "con contrataciones a golpe de teléfono e improvisada, sin que "haya papeles que justifiquen este trabajo".



Se mantiene, ha dicho, la contratación de la empresa privada del estado de alarma aunque "expiró el 9 de mayo" y sin "un informe jurídico que lo avale".



Por ello, ha pedido que se declare servicio esencial, porque "ellos mismos afirman que el servicio no puede garantizar la salubridad en las calles" y eso hace que "se les caiga la careta".



Papeleras rebosadas, cercos de suciedad, y "más presupuesto que nunca", Luzardo no entiende que "tenga la peor gestión que nunca" para así "llevar a cabo la privatización, sin concurso, sin concurrencia ni publicidad" y eso "es irregular" si se realiza fuera de los trámites de la ley de contratos.



"La asquerosidad acampa por toda la ciudad", ha asegurado Luzardo.



En nombre de Coalición Canaria, Francis Candil ha expresado que "hay motivos de sobra" para el debate sobre "la situación del servicio de limpieza y el estado de suciedad de la ciudad".



En 2019 se firmó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se ha ido "incumpliendo sistemáticamente" y además, se había prometido "de forma insistente" que "no se iban a externalizar más servicios" y que la limpieza de la ciudad era cuestión "de organizar el servicio público" y no es cierto, ya que "han avisado de que seguirán externalizándolos y contratando a empresas privadas".



Por otra parte, ha destacado que el contrato "está en nulidad desde 2016" y con él "se sostiene en precario" este servicio de limpieza viaria y mecanizada.



Las Palmas de Gran Canaria, ha recordado, "es una de las peores ciudades de España en tratamiento de residuos según la OCU" y el quinto contenedor de materia orgánica "no llega después de seis años".



Asegura que la oposición recibe llamadas de vecinos constantes sobre la suciedad de las calles, malas hierbas, mientras hay un conflicto abierto con los 187 trabajadores del sector que "no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo".



Esto es algo que denuncian "desde hace tiempo" con la respuesta del alcalde Augusto Hidalgo "con promesas que no se cumplen".



Ha recordado que el presupuesto para limpieza es el más alto de los últimos años, 40 millones de euros y "cuando peor está funcionando" en un "estado de dejación tal que requiere de una explicación" por parte del Ayuntamiento.



La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, ha señalado que "la ciudad está sucia y eso es evidente y palpable" y es "un mal ejemplo de gestión" por lo que se requiere "de un pleno monográfico para buscar soluciones, a escuchar explicaciones y que esto mejore".