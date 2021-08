El testimonio de la única superviviente de la zódiac rescatada en aguas de Canarias, eleva a 52 las víctimas

El testimonio ofrecido a la Policía al llegar a tierra por la única superviviente del naufragio de una neumática en la ruta migratoria hacia Canarias, una mujer de Costa de Marfil, eleva a 52 el número de víctimas de esa tragedia.



Durante el vuelo que la evacuaba a Gran Canaria, todavía aturdida por el trauma que había vivido, y muy débil, la superviviente contó a los rescatadores del helicóptero de Salvamento Marítimo que eran "unos 40" en la neumática. Mientras recibía las primeras asistencias médicas, ya con intérprete, precisó que salieron "de Marruecos" un total de 53 personas y que llevaban una semana en el mar.

Esos datos y el tipo de embarcación coinciden con una de las últimas alertas facilitadas por el colectivo Caminando Fronteras a las autoridades españolas, sobre la salida hacia Fuerteventura el 12 de agosto desde El Aaiún (Sahara) de una neumática con 53 personas a bordo, de las que no se tenían noticias hasta este momento.



Si se confirmara que se trata de esa misma neumática, en el naufragio habrían muerto 35 hombres, 16 mujeres y un menor, de acuerdo con las cifras que maneja Caminando Fronteras sobre esa embarcación, que ayer cumplía su séptimo día en el mar.



Sobre los restos de la zódiac, además de la superviviente, el helicóptero de Salvamento Marítimo pudo recuperar los cadáveres de dos personas: un hombre de unos 17 años y una mujer de unos 20, con aspecto de estar embarazada, de acuerdo la primera impresión médica, aunque ese detalle deberá ratificarlo la autopsia.



Alrededor de la neumática, que estaba volcada y con uno de sus patines pinchado, no quedaba ningún otro resto ni cuerpo, ni cuando llegó el helicóptero de Salvamento Marítimo, ni cuando se acercó el buque que los encontró, el Evros, un mercante de Bahamas.



La mujer fue trasladada desde el aeropuerto de Gran Canaria al Hospital Insular con una deshidratación grave. Una portavoz de la Consejería de Sanidad ha explicado a Efe este viernes que no ha precisado cuidados intensivos y que se encuentra ya en planta de hospitalización, si bien pendiente de cómo evoluciona.



La portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha remarcado a Efe que todos los datos les conducen a pensar que se trata de la neumática que salió de El Aaiún el 12 de agosto.



Y ha precisado que, desde hace días, están en contacto con un hombre que tenía a bordo a su mujer y su hijo, un niño, y que les ha contado que la mayoría de ocupantes eran de Costa de Marfil.



Hasta el 15 de agosto, 8.222 inmigrantes habían llegado a Canarias en 218 pateras o cayucos o sido rescatados en las aguas de su entorno, un 144 por ciento más que el año pasado en estas mismas fechas.



En los últimos meses, las ONG y servicios de emergencia que trabajan en esta ruta han apreciado un aumento de las salidas de neumáticas desde la franja de costa comprendida entre Tarfaya (Marruecos) y El Aaiún (Sahara Occidental).



En ese punto se encuentra el cruce más corto hasta Canarias (100 kilómetros a Fuerteventura desde Tarfaya, 125 desde El Aaiún), pero el tipo de embarcaciones que utilizan allí los inmigrantes hace muy peligrosa la travesía, porque se trata de neumáticas que no están preparadas para océano abierto y que, además, suelen ir sobrecargadas, con medio centenar de personas o más.