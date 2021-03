Teresa, a las puertas del desahucio con un hijo enfermo: “No quiero verme en la calle”

Teresa Rodríguez está al borde de la desesperación. Vive en un piso de Visocan, viviendas sociales del Gobierno de Canarias, en el barrio capitalino de Casablanca III desde hace 23 años. Sin embargo, teme que la desahucien porque ha dejado de pagar 17 recibos por no poder hacer frente a todos los gastos. Debe 4.300€ y los gastos de comunidad de los últimos meses, los que tampoco ha podido afrontar.

“No quiero verme en la calle”, ha asegurado en una entrevista en los micrófonos de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez. Ella tiene un hijo con discapacidad que lleva 8 meses alojado en un centro, pero a final de mes volverá a casa.

Teresa se divorció por malos tratos y le han retirado la paga que recibía porque no podía extenderse más allá de dos años. No cobra el paro y, desde las administraciones, le han dado un plazo de 6 meses hasta que pueda cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Teresa insiste, “no puedo esperar ese tiempo”.

La mujer, que se define a sí misma como “mujer coraje”, señala que el único ingreso que tiene es la paga de su hijo de 600€ con la que responde a los recibos que puede y cubre sus necesidades básicas. Teresa está desesperada porque ahora que su hijo vuelve a casa no quiere quedarse en la calle. “Tengo miedo de que mi hijo venga y me vea en la calle”.

Teresa afirma que ha pedido ayuda a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no ha obtenido respuesta. “Me dicen que no pueden hacer nada y yo ya no sé qué hacer. No quiero verme en la calle”.