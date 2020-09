“Tengo que tener más de un mes basura en mi casa porque el servicio de recogida de trastos está colapsado”

Una vecina de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, ha denunciado que el servicio de recogida de enseres de la capital grancanaria está saturado. Ella llamaba el jueves 17 de septiembre para que le dieran cita, dado que quería retirar unos muebles de su vivienda. Le explicaron que la llamarían en 24-48 horas para informarle de cuándo podrían acudir a retirar dichos enseres. Finalmente, la llamaron el viernes 18 de septiembre, para que –y ante su sorpresa- le dieran fecha para el 26 de octubre, más de un mes más tarde.

“Yo no sé si se pasan el día recogiendo trastos, o solo tienen un camión o no quieren trabajar. Ahora entiendo por qué cuando voy por la ciudad veo colchones y trastos en cualquier sitio”, denunciaba. Y es que justamente se trata de un colchón de cama de matrimonio, un somier y un mueble de cocina lo que esta vecina quería retirar de su vivienda.

Imagen de una de las zonas de la capital grancanaria donde se acumula la basura.

“Tendré que tener esta basura más de un mes en mi casa porque no tengo otra forma de llevarlo al punto limpio”, lamentaba.

Además, según la vecina no le dieron ninguna explicación sobre el grave retraso que se está experimentando en este servicio. “Cuando les pregunté me dijeron que era lo que había, que el servicio no tiene hueco hasta el 26 de octubre sin más explicación”.