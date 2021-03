Tardan un año en citar a los inmigrantes sin recursos para resolver su petición de asilo

Cientos de inmigrantes han tratado de iniciar los trámites de asilo en la Jefatura Superior de Policía, ante el cierre de varios hoteles donde se encontraban acogidos y debido a las “pésimas condiciones de algunos campamentos de Canarias”.

Desde Somos Red denuncian que se tarda hasta un año en que les den cita para la entrevista de solicitud de asilo. La entrevista para el asilo, consiste en valorar si son elegibles para aprobar o para denegar dicha manifestación.

Olga González, voluntaria de Somos Red, lleva varios meses acompañando y asistiendo a muchos inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Entre otras cuestiones trata de ayudarles a tramitar la solicitud de protección asilo.

Aseguran que se desde el gobierno central se ponen trabas a las solicitudes de estos trámites. Insisten en que hay centenares de jóvenes que tratan de tramitarlo sin obtener ningún éxito.

La voluntaria de Somos Red: “Esto no empezó ayer, llevamos meses acompañando a personas que necesitan asistencia para solicitar asilo. Estas personas aquí están en una situación vulnerable. Es un país que no conocen, una lengua que no hablan, por lo tanto necesitan nuestra asistencia para poder hacer estos trámites legales”.

CAMBIOS EN LOS PROTOCOLOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Desde este jueves, 18 de marzo 2021, ha habido ciertos cambios en el protocolo de dichos trámites en la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria. Aseguran, que cada día cambian y que son pocas las personas pueden llegar a conseguir dicha manifestación o cita previa para el trámite de asilo.

Olga González: “Hubo un cambio en el protocolo de la Policía en la Comisaría y nos sorprendieron con la novedad de que ayer quién tuviese tres fotografías consigo, podría salir directamente con la manifestación de asilo, en lugar de salir con la cita previa para dentro de dos meses”.

"Es tremendo, desde luego hay que hacer un reclamo urgente de los ministerios de Interior, Exterior y de Migraciones para que modifiquen las políticas. No puede ser que en el 2021 en Europa estemos en esta situación. A mi me parece inconcebible”.

DESALOJO DE LOS HOTELES QUE ACOGÍAN A INMIGRANTES

El viernes, desalojaron algunos hoteles del sur de Gran Canaria y a muchos de ellos los trasladaran a otras dependencias de acogida en Canarias. Muchos de los inmigrantes van a ser trasladas a campamentos de Tenerife, a pesar de las protestas y nefastas condiciones en las que se encuentran, según hemos relatado en COPE.

La voluntaria asegura que muchos de esos inmigrantes van a quedar desamparados y en la calle, ya que no quieren ir forzosamente a los centros de acogida de la isa de Tenerife. "Porque conocen la situación de precariedad que existe en esos espacios".

“Hay muchos de los chicos que se niegan a ser trasladados forzosamente a Tenerife porque les ha costado muchos meses establecer un vínculo con españoles que les pudiese ayudar. Muchos de ellos ya tienen cita para la comisaría de Las Palmas y si les trasladan a Tenerife tendrán que empezar de cero buscando a alguien que les asista”, concluye.

AUNQUE TENGAN LA SOLICITUD DE ASILO HECHA SERÁN TRASLADADOS

El hecho de que algunos de estos inmigrantes salgan ya de comisaría con el documento que acredita que quieren tramitar la protección internacional, no va a frenar los traslados a otros centros de acogida.

El objetivo es que "todos aquellos que puedan no se vean obligados a empezar de cero otra vez desde los campamentos de Tenerife y exponerse a una posible repatriación".

En la cola que hemos visto estos días en la Comisaria, todo el mundo es consciente de que las normas de funcionamiento de la red de acogida humanitaria estipulan "que negarse a un traslado implica quedarse fuera de los campamentos. Quien se oponga a que lo lleven a Tenerife, se quedará en la calle o tendrá que buscarse por sí mismo un alojamiento".