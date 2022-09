Suspendidas las clases el lunes por afección del ciclón tropical en Canarias

El Gobierno de Canarias ha decidido la suspensión de la actividad lectiva para el lunes debido a la afección en las islas del ciclón tropical Ten, formado entre Cabo Verde y la costa africana, y que traerá las lluvias más intensas de la última década, según ha dicho el presidente regional,Ángel Víctor Torres.



El jefe del Ejecutivo canario ha coordinado este tarde una reunión con los cabildos insulares tras decretar esta mañana la alerta máxima por fuerte precipitaciones, viento e inundaciones desde esta noche y hasta el lunes.



Torres ha señalado que por ahora la trayectoria del ciclón hace prever que "el núcleo" de esta depresión tropical no tocará Canarias aunque si tendrá efectos importantes en las islas, especialmente en La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria pero las lluvias serán generalizadas.



El presidente ha dicho que puede existir afección en los aeropuertos, aunque no en el transporte marítimo.



"Es algo desconocido" ha aseverado el presidente, que ha recordado la tormenta tropical Delta, en 2005, que se caracterizó más por el viento que por la lluvia, al contrario que Ten, que traerá importantes precipitaciones.



Los técnicos han indicado en la rueda de prensa que el domingo será un "día complicado" y han recomendado que no se hagan desplazamientos que sean necesarios.

??AVISO IMPORTANTE??Se suspende la actividad lectiva en centros educativos para el lunes, 26 de septiembre, ante el fenómeno meteorológico adverso previsto en #Canarias para los próximos días



????Se seguirá informando en base a la evolución de esta situación pic.twitter.com/AYrlzOCidA — Educación Gobcan (@EducacionCan) September 23, 2022