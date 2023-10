El sueño de Lassina de ser futbolista truncado por la burocracia

Lassina es un joven que llegó en patera hace unos años en la ruta canaria, la más mortífera del mundo. Después de esa dura travesía fue acogido en un centro de menores y quedó bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Durante estos años no solo ha conseguido los papeles, sino que también ha sido escolarizado.

Este joven también ha conseguido formar parte de un equipo de fútbol en el que juega de delantero en la categoría de Fútbol Base. El problema es que no está federado, por lo tanto, no puede seguir luchando por su sueño: llegar a ser futbolista profesional.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos querido conocer más de cerca este problema con el que se encuentra no solo este menor de edad, sino muchos niños que ya están integrados en nuestra sociedad y que son canarios a pesar de haber nacido en otro país.

María Pontejo es entrenadora del equipo Guiniguada Club Deportivo Apolinario y cuenta que a pesar de que hace un año que llego al equipo, es un problema del que es conocedora.

Relata que Lassina es un niño que lleva dos años esperando a que sea federado, porque tan solo puede acudir a los entrenamientos y jugar en los torneos en los que no forman parte de una liga, sino que son competiciones de verano. Dice que a pesar de que a este chico le "encanta el fútbol, ya está empezando a estar desmotivado, porque es imposible que podamos ficharlo”.

“Llevamos desde agosto moviendo papeles, pero nos dan largas. La Federación de Fútbol de Canarias nos dice que quien tiene que hacerse cargo de su expediente es la española, pero la que nos están dando largas, sobre todo la federación del archipiélago. Es más, tienen algunos expedientes de otros niños y los resuelven por orden de llegada”, añade.

María Pontejo cuenta que el club deportivo Guiniguada Apolinario lleva desde agosto sin que Lassina tenga una ficha y que a pesar de que han acudido a la federación a conseguir respuestas, “nos dicen que ellos no son la autoridad competente".

“Ya hemos pedido su expediente, nos hemos preocupado por intentar que este niño juegue en nuestro equipo y esté federado, pero nos ponen impedimentos. No sabemos si los trámites que hemos empezado se tienen que hacer aquí o a nivel nacional. Lo que no entiendo es que le pongan tantos problemas a un niño que solo quiere jugar a su deporte favorito, cuando encima tiene sus papeles en regla y está escolarizado”, señala.

Lassina está desmotivado porque no entiende por qué no puede jugar

Lassina lleva mucho tiempo esperando a que le den una ficha para jugar a lo que más le gusta, pero después de dos años ya está algo desmotivado de tantas largas. Su entrenadora asegura que “hay días que no quiere entrenar o le duele algo, etc. porque lleva dos años así; que primero le dicen que si puede jugar federado, con los mismos compañeros y al final todos juegan menos tú. Encima, sin saber por qué no puede hacerlo”.

María Pontejo: “Yo como entrenadora intento siempre decirle que ya queda menos, que está cerca de jugar y que se anime. Le digo que nos va a hacer mucha falta y que cuando entre él va a ser un líder dentro del campo. Le digo todo esto para intentar motivarlo, pero es muy complicado porque él no entiende qué es lo que está pasando. Él no comenta mucho como se siente, pero a veces sí que me dice que no va a poder fichar. Además de que prefiere no venir si solo va a entrenar y no va a jugar”.

Relata que en el equipo es muy querido y cuenta una anécdota: “Todos los días me preguntan los niños si ya le han dado la ficha, porque juega de delantero y juega muy bien”.

“Si tiene todo en regla no entendemos por qué le ponen tanto problema”

La entrenadora de este equipo de fútbol base dice que no entiende por qué se le ponen antas trabas burocráticas y tanto problema para un niño “que tan solo quiere practicar un deporte y jugar en equipo”.

Considera que este deporte es integrador y que Lassina viene a “jugar muy motivado, porque sus amigos son los que tiene en el equipo. Es que además, siempre hay gente que se encarga de que siempre esté en nuestro campo y esperamos que no se vaya, porque al final sus amigos son los que tiene aquí. Sí que me gustaría que se agilizará todo un poco y que al final tuvieran las mismas oportunidades que el resto”.

María Pontejo dice que es un tema burocrático, de papeleo, por eso todo va mucho más lento. Y lanza una reflexión: “Al final nos estamos olvidando que son niños que lo único que quieren es estar en un campo de fútbol jugando, en vez de estar en una cancha, en la calle o haciendo el qué”

Concluye destacando que a estos niños, “que tienen la dificultad de haber llegado como han llegado, de estar aquí como están y de que no tengan una familia referente, no se les deben poner tantas dificultades; porque eso no ayuda ni a la mejora del fútbol base, ni a la mejora de la integración, ni tampoco a la mejora del crecimiento del fútbol en general”.