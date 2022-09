Suben a rojo el nivel de avisos en Canarias ante las fuertes lluvias

El acercamiento e intensificación de la tormenta tropical Hermine a Canarias durante las próximas horas, ha elevado el nivel de los avisos a rojo (riesgo extremo) por lluvias muy abundantes en las islas de Gran Canaria, El Hierro y La Palma para este domingo.



En el este de La Palma y en la isla de El Hierro se prevé para mañana una precipitación de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también apuntan que en áreas del este, sur y oeste de Gran Canaria se recogerán 120 litros en 12 horas.



Ante esta situación la Aemet, ha activado el aviso rojo y ha alertado de "riesgo extremo por fenómeno meteorológico no habitual y de excepcional intensidad", y ha pedido "no viajar salvo que sea estrictamente necesario".



"Lloverá con intensidad durante muchas horas seguidas, por lo que se pueden producir inundaciones y desprendimientos", alerta la Aemet.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC), responsable del seguimiento de ciclones tropicales en el Atlántico Norte, informó ayer de la formación de una tormenta tropical, "Hermine", entre Cabo Verde y la costa africana, y aunque no impactará de lleno en el archipiélago, sí se acercará lo suficiente como para producir lluvias generalizadas, intensas y persistentes el fin de semana y el lunes.