STEC-Intersindical Canaria y AMPA Galdós opinan sobre las características de 'la vuelta al cole'

La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció ayer que el curso que viene las clases de todos los niveles educativos sera presencial. Este anuncio llega un poco tarde porque ahora ese texto debe ser consensuado con las Comunidades Autónomas. Y eso no se hará de un día para otro porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no está muy a favor. Por lo menos para los padres es una buena noticia que el próximo año las clases se impartirán de forma asistencial.

Ante esta noticia, tanto el portavoz de STEC – Intersindical Canaria, Emilio Armas, como el presidente de AMPA Galdós de Gran Canaria, Sergio de la Fe, han mostrado en La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez sus preocupaciones sobre cómo va a ser el regreso a las aulas.

Emilio Armas explicó que el hecho de que las clases sean presenciales, es positivo y “fundamental” para acabar con la brecha social. Caritas ha demostrado con un informe que la pandemia ha elevado el índice de exclusión social de Canarias y, desde el punto de vista educativo, las clases a distancia ahondan esa brecha porque no todas las familias tienen el mismo acceso a las nuevas tecnologías. “No en todas las familias hay una red de banda ancha o tienen suficientes dispositivos para poder acceder a esa docencia en cualquier momento, ni todo el alumnado tiene el apoyo de sus familias para progresar adecuadamente”, señaló.

Sin embargo, hay aspectos que no ve claros, como la norma de veinte alumnos por aula, ya que “es prácticamente la situación que teníamos el 14 de mayo”. En ese aspecto considera que no es lo correcto si se quiere impedir un brote en caso de riesgo. “Que nadie piense que el profesorado está a gusto con esta situación, todos queremos volver al aula, pero queremos hacerlo en condiciones de seguridad. Me parece que con 20 alumnos por aula no es la mejor manera”, añadió.

También se habla de la posibilidad de dar clases al aire libre, habilitando los patios o salones de actos. Emilio Armas no se atreve a decir que eso sean “disparates”. “Todas las medidas pueden ser objeto de estudiar, pero no es lo mismo convertir un patio en aula en Tejeda o San Mateo en pleno invierno que otras zonas”, expresó. De la misma manera cree que todo se debe analizar para ver si esos espacios reúnen por ejemplo las condiciones de seguridad.

Poco se habla de los patios, donde es difícil que los niños mantengan la distancia de seguridad y muchos niños de primaria no están obligados a llevar mascarilla. “Ya lo saben los padres, que ya es difícil controlarlos cuando salen con ellos de paseo a un parque. La naturaleza del niño es mezclarse y jugar, es muy complicado controlar eso”, deduce.

Por su parte, Sergio de la Fe, presidente de Ampa Galdós, asegura que ha recibido con “expectación” esta notificación por parte de Isabel Celaá. Pero desde la AMPA están observando todo con preocupación porque ven que se ha pasado de un criterio totalmente restrictivo a “una mano abierta” en todos los sentidos. “Hasta que no tengamos el documento en las manos no podemos abordarlo punto por punto. Es difícil de asimilar pasar del banco al negro de una manera tan a lo bestia”.

Se acerca agosto, un mes en el que, aunque no es inhábil, los procesos burocráticos se ralentizan. Si se le suma que las palabras de la Ministra han llegado tarde, Sergio de la Fe cree que no va a dar tiempo de tenerlo todo preparado para septiembre, “pero tiene que dar porque no hay remedio”. Bajo su punto de vista, no hay que pararse a lamentar el tiempo perdido.

La realidad es que esta pandemia ha cogido a todos con el pie cambiado. Si bien, hay lugares de Canarias donde se ha gestionado bien a nivel educativo, el presidente de AMPA Galdós opina que también se he hecho mal en otros. “En nuestro territorio cada isla es casi una comunidad educativa propia y tienen sus problemas como conexión a internet o cantidad de profesorado”. Asimismo, declaró que están esperando “con el teléfono en la mano” la llamada de la Consejería de Educación para empezar a trabajar en este aspecto.

Una de las medidas que ambos entrevistados ven necesaria necesaria es formar a los profesores en las nuevas tecnologías “preparándonos para lo peor”, porque no se sabe si en algún momento se podría volver a una situación similar a la que hemos pasado. Como ellos destacaron, debemos estar prevenidos por si hay que volver a las clases online si no hay más remedio.