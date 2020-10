SOS de 400 familias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores del rastro de Las Palmas de Gran Canaria se han manifestado este lunes frente al Ayuntamiento para pedir una solución al cierre del mercadillo, ya que llevan tres meses sin poder trabajar y sin ayuda, una situación que afecta a 400 familias y más de 2.000 personas.

El portavoz de los trabajadores del rastro del Parque Blanco, Salvador Fernández, ha explicado que el colectivo lleva ya "tres meses sin trabajar", desde mediados de agosto, y por tanto "sin ingresos de ningún tipo y sin ayudas".

Cuando se procedió al cierre del rastro "no se les envió ningún comunicado", sino que se hizo "de un día para otro" y, a pesar de que llevan meses preguntando por una posible apertura, desde el Consistorio van aplazando la fecha con resoluciones sin darles una solución, ha alegado Fernández.

La última, a causa del incremento de contagios de la covid-19 en Las Palmas de Gran Canaria, estimaba la apertura para este domingo, una fecha que ha vuelto a posponerse hasta el próximo sábado.

"No podemos montar", aunque no hay un documento que así lo diga, ha explicado, porque "no hay nada por escrito ni se nos ha comunicado nada".

Los trabajadores han decidido no esperar al día 10 porque "no pueden aguantar más" y piensan que la fecha de apertura puede seguir aplazándose como ha ocurrido este mes.

En otros municipios de Gran Canarias los mercadillos y rastros ya están abiertos, ha recalcado Fernández, que ha citado los de Gáldar, Teror, Agüimes o San Mateo.

Los trabajadores vieron comprensible el cierre de este espacio durante el confinamiento, pero critican que ahora, cuando "está toda la economía abierta", los puesteros sigan sin trabajar.

Esta situación les parece "indignante", ya que han podido ver cómo "abren los pequeños comercios, los colegios, cafeterías, centros comerciales, cine y teatros", e incluso vuelos y cruceros, mientras que ellos siguen "sin trabajar", siendo además el rastro un espacio al aire libre con menos peligrosidad de contagio que las superficies comerciales cerradas.

"Nuestros hijos están yendo a clase y no tenemos ingresos para pagar el material escolar, ya que no recibimos ayuda de ningún tipo y no tenemos nada en el bolsillo" tras varios meses sin actividad, ha referido el portavoz del colectivo de puesteros.