Un sismólogo advierte de que solo habrá posibilidad de una nueva boca si hay migración de los sismos

El sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Ithaiza Domínguez ha asegurado que no hay evidencia de que se abra un nuevo cono volcánico fuera de la zona de erupción, en declaraciones a La Mañana de Cope Gran Canaria ha asegurado que la preocupación sobre una nueva boca aumentaría si los terremotos migraran de forma clara a otra zona: "si se produjeran terremotos en otras zonas, ya sería preocupante y aun así, habría que evaluarlo.”

El sismólogo también ha advertido que una reducción de la sismicidad no significa el final de la erupción volcánica, apunta que “no está muy claro; en el caso de la erupción de El Hierro, teníamos una sismicidad que comenzó una semana antes de la salida del volcán y sin embargo, los terremotos terminaron y la erupción duró varios meses, aunque finalice la sismicidad no significa que acabe el volcán, quizás una disminución en la erupción podría pero es algo que no podríamos diagnosticar ahora mismo.”

Domínguez se alinea con la directora del PEVOLCA, María José Blanco y asegura que, a tenor de la deformación, la columna de gases y cenizas y sobre todo debido a la cantidad de dióxido de azufre que todavía arroja a la atmósfera, “queda volcán para rato.”

Sobre la posibilidad de que se generen nevos apéndices de las coladas, el especialista ha dicho que “eso es algo que no se puede diagnosticar porque depende muchos factores, uno de ellos la orografía del terreno”. Domínguez también ha descartado que el hecho de que una colada llegue al mar significa que otra, aún avanzado de forma paralela finalice su avance, no hay nada que garantice que la colada vaya por otro sitio, pero si existe la posibilidad de que las coladas se desvíen debido a su anchura.”

Los sismos no es un indicador de los cambios de la erupción, esto, según el sismólogo lo indicaría el nivel de tremor, pero los sismos continuarán en niveles diferentes, así como en distintas profundidades.

Sobre la posibilidad de descentralizar las instituciones, una propuesta que ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que ha reconocido el jefe del Ejecutivo Autonómico, Ángel Víctor Torres para pedir la ubicación del IGN en Canarias, el sismólogo ha asegurado que “lo ideal sería traer todo lo relacionado con la vulcanología a Canarias, será bueno si se traen más medios del instituto geográfico nacional para ampliar la vigilancia volcánica.”