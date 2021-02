Sindicato de la Policía Local: "Tememos una avalancha de incidentes durante el puente de carnaval"

El sindicato de CCOO de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria "teme lo peor" y denuncia que con los recortes del personal en el servicio nocturno de la Policía Local, no van a ser capaces de cubrir una avalancha de incidentes, tales como botellones, fiestas privadas o cumplimiento de toque de queda.

Desde el sindicato aseguran en COPE el consistorio capitalino ha precisado personal voluntario para el servicio nocturno de la Policía Local. Es decir, un refuerzo de seis policías más al servicio ordinario, algo que consideran "insuficiente si hay una avalancha de incidentes" durante este puente de carnaval.

Iván Jiménez, portavoz del sindicato asegura que ven temeridad ante estos hechos, ya que "realmente contamos con siete patrullas y un subgrupo del GOIA. Algo que que consideramos insuficiente".

Entre los incidentes que pueden llegar a pasar es una gran cantidad de fiestas privadas que deban desmantelar, botellones o que no se cumpla con el toque de queda impuesto en la isla, por el nivel 3 de alerta de coronavirus.

Iván Jiménez: "Yo espero que no pase nada, porque si no CCOO tendrá que depurar las responsabilidades judicialmente. Creo que es una temeridad por parte del consistorio capitalino y nos tememos lo peor".

Según el sindicato: "Una avalancha de servicios y que no puedan ser atendidos. Yo he estado trabajando durante el turno de noche y no hemos parado. Con un refuerzo de pocos efectivos, entendemos que el trasfondo de esto es un recorte presupuestario".

Expresa que "con los efectivos que hay en el turno de noche, hay demasiada demanda para cumplir con todos los servicios".

Iván Jiménez dice que a pesar de que desde la web del ayuntamiento han manifestado que "no van a bajar la guardia en tiempos de covid, les choca que desaparezcan los refuerzos dejándoles desamparados durante la noche".

"Todo el mundo sabe que la gente le gusta mucho el carnaval, que viene aparejado de copas y lo que no son copas. Al final ocasiona molestias al ciudadano. Aquí el que se va a ver perjudicado es el vecino que quiere trabajar al día siguiente y no puede descansar porque tienen la música alta", añade.

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA GARANTIZA LOS EFECTIVOS EN EL SERVICIO NOCTURNO

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha advertido de que el Ayuntamiento “seguirá poniendo todos los esfuerzos para velar por la seguridad y la salud pública en el municipio previniendo celebraciones multitudinarias de Carnaval, como lo ha hecho en verano y en Navidad".

El edil ha destacado "la gran labor preventiva" que está haciendo el cuerpo de seguridad municipal y "el buen comportamiento de la mayor parte de la ciudadanía, pese a la existencia de una minoría incumplidora", que se vio reflejado en Navidad "con 51 denuncias por incumplir el toque de queda en Nochebuena y 37 por botellón entre Nochebuena y Nochevieja”.

Íñiguez ha pedido a la ciudadanía que no baje la guardia y cumpla las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias y ha recalcado que "ningún plan preventivo es eficaz sin el buen comportamiento del conjunto de la ciudadanía”.

Las sanciones por incumplir las restricciones vigentes oscilan entre los 100 euros y los 60.000 euros, ha recordado.