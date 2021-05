Sin comida, medicinas ni coche: la odisea de María para cuidar a su madre dependiente

María Imelda está agobiada, angustiada y desesperada. Así es como ella misma ha calificado su situación en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. María vive con su madre dependiente en una vivienda incomunicada y alejada de otros vecinos en Barranco Hondo de Abajo, en Gáldar, ya que, aunque están empadronadas en Teror, han tenido que “huir” de este municipio porque según denuncia la afectada pretendían separarla de su madre.

María se encuentra en riesgo de exclusión social desde hace 17 años, ya que no encuentra empleo. Sin embargo, no se ha dado por vencida. Con la pensión de dependencia de su madre continúa comprando agua, comida y los medicamentos que esta necesita, pero hace unos días se le complicaba la situación y es que tenían que mudarse a vivir a una zona incomunicada de Gáldar.

“La situación se está tornando peligrosa. No puedo llegar al médico ni a la farmacia, mi madre es octogenaria y necesita medicación que lleva unos días sin tomar porque no puedo ir a comprarla”.

María insiste en que no se trata del dinero o el esfuerzo que le supone ir a comprar los fármacos a Artenara, donde se encuentra el dispensario más cercano, sino que no puede dejar a su madre sola las 5 horas que tarda en ir y volver.

“Ahora mismo no tenemos ni agua para beber ni nada para comer. No sé cómo hacer la compra para no dejar a mi madre sola”.

Según la afectada, la pasada semana acudió a comprar a Artenara los medicamentos de su madre y alimentos y tuvo que coger un taxi que le costó 35€ para poder regresar a la vivienda, ya que podría tardar horas hasta que pasara la siguiente guagua. “Ese gasto yo no puedo asumirlo más”.

María, desesperada, lamenta que no podrá aguantar mucho más y necesita ayuda para trasladarse a una casa terrera, ya que su madre no puede subir escaleras. “Cuando se pide ayuda es porque realmente se necesita. Si tuviera coche o viviera en otra casa no tan alejada no pasaría por esto”.