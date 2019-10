"Ha sido muy impactante, nos ha cogido a todos por sorpresa"

Los vecinos de la calle Cebrián, en Las Palmas de Gran Canaria siguen consternados con lo que ocurrió ayer en el número 42 de esta vía. Muchos de ellos, no salen de su asombro y siguen preocupados por este trágico suceso, donde un hombre de 50 años acabó con la vida de Ángeles Vega, una mujer que trabajaba como empleada del hogar en la vivienda donde se cometió el asesinato.

Esta mujer llevaba varios años trabajando en esa vivienda y la persona que acabó con su vida era su ex pareja. Desde marzo habían decidido no estar juntos y hasta ayer estaban haciendo una vida por separado.

Los vecinos de la calle siguen analizando lo que ocurrió ayer sobre las 10 de la mañana y algo preocupados ya que nunca habían vivido una historia tan trágica desde tan cerca.

Un empresario de la zona escuchó los gritos de la mujer

Un empresario, que tiene un comercio en esta zona, ha asegurado que ayer por la mañana cuando abría el negocio pudo escuchar gritos de la mujer desde dentro del edificio.

“Ayer estaba abriendo el negocio a las 10 de la mañana, y empecé a escuchar patadas a la puerta de esta casa y muchos gritos. De repente se dejó de oír, se volvió a escuchar gritos desde dentro de la chica y después ya se silenció todo.

Relataba en nuestros micrófonos como un policía vestido de paisano intentó entrar, pero no pudo abrir la puerta. “Ya solo se escuchaban gritos, después silencio. Hasta que vino la Policía Nacional, acordonaron la zona y pudo venir el dueño de la propiedad a abrir su casa,ha sido una auténtica locura...”, añadió.

Esta persona nos contaba como los comercios tuvieron que cerrar, con miedo porque no sabían qué podía pasar e insistía en lo desagradable que fue escuchar los gritos de esa mujer.

“Afortunadamente la calle es bastante tranquila y ha sido una cosa que nos ha cogido por sorpresa, empezando la semana y ha sido muy impactante”, concluyó.

"Doy gracias a Dios que ayer tenía cita con el médico"

Hablamos también con otra señora, vecina y conocida de la familia donde trabajaba Ángeles. Nos contaba desde su telefonillo que ayer afortunadamente no lo vivió de cerca y que tenía cita médica. “No estaba, y doy gracias a Dios que no estaba”

“Conozco a la familia al completo, pero a la empleada no, solo de vista, mi hermana sí que había hablado con ella en alguna ocasión. ¿En mi calle? Nunca he visto un altercado, era una persona muy agradable y y simpática. No me creo todavía lo que ha pasado”, decía.

La vecina: “A mi no me gustaría estar en el pellejo de la familia. Yo les escribí un mensaje por si necesitaban algo, para que contaran conmigo. Lo pienso y no me entra en la cabeza que entres en una casa donde viven 3 niños y que pase lo que ha pasado”.

“Toda la vida los he conocido, no me quiero imaginar lo que están viviendo. Llevan viviendo en esa casa toda la vida y viven cerca de la mía. Son 3 adolescentes y es una casa unifamiliar, solo vive una familia. Tu imagínate que te ocurre eso, que una persona que la conocen desde hace muchísimos años viene a trabajar y ocurre esto dentro de tu casa. No me lo quiero ni imaginar”, añadía.

“Yo le doy gracias a dios a que ayer tenía cita con el médico”, concluía.