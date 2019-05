"Sería una desvergüenza que gobernara quién no ha ganado las elecciones"

El histórico dirigente ha estado hoy en los micrófonos de COPE Canarias en el programa especial con motivo de la festividad del Día de Canarias, que se conmemora cada 30 de mayo, en recuerdo de la primera sesión del Parlamento de Canarias que tuvo lugar en esa misma fecha en el año 1983.

Saavedra no tenía reparos en valorar la situación que han dejado en Canarias las elecciones del pasado domingo en Canarias con un PSOE que ha ganado esos comicios, pero que necesita de pactos con otras formaciones si quiere gobernar en las islas.

En este caso Saavedra señalaba que "sería una devergüenza que alguien que no ha ganado las elecciones ni en las circunscripciones insulares, porque el PSOE es el único que tiene representación en todas las islas y también gana en la nueva lista regional y que tiene cinco diputados mas que la segunda fuerza, que no sea la presidencia socialista. Me parecería una inmadurez y una ofensa para el pueblo canario que votó el pasado domingo".

Este viernes el PSOE comienza la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas para intentar llegar a un acuerdo para gobernar en Canarias. El panorama de pactos está muy abierto porque son varias las posibloes combinaciones y no todas pasan por los socialistas. Coalición Canaria al valorar los resultados electorales, aseguró que buscaría posibles formulas de gobierno.

El Partido Popular, por su parte, está a la espera de acontecimientos, al igual que Ciudadanos, sabedores de que pueden tener un papel en la negociación. Y sobre todo, quién está atento es Casimiro Curbelo. Sus tres diputados son una de las claves de este proceso de negociación, como hace poco recalcaba en los micrófonos de COPE Canarias.