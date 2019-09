El 10 de septiembre comienza el curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El curso universitario en la provincia de Las Palmas arrancará el martes 10 de septiembre con el comienzo de las clases de estudios de grado, donde hay vacantes en más de 30 titulaciones, ha informado este lunes la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a través un comunicado.

Del 2 al 4 de septiembre podrán solicitar, por orden de preferencia, hasta un máximo de cuatro titulaciones de las ofertadas en esta fase, que desembocará en una orden que será vinculante e inmodificable.

Las solicitudes se pueden entregar por correo electrónico adjuntando el formulario de adaptación a la oferta a la dirección de correo electrónico contactopau@ulpgc.es o de forma presencial en el Registro General (Edificio de Servicios Administrativos, Camino Real de San Roque 1, 35015 Las Palmas de Gran Canaria).

También en el Registro de las Delegaciones de la ULPGC en Lanzarote (C/Rafael Alberti, 50, Tahíche); Fuerteventura (Palacio de Formación y Congresos, planta 1; 35600 Puerto del Rosario); Tenerife (Dirección General de Universidades, Avda. Buenos Aires, 5, 1ª Planta, Santa Cruz de Tenerife); o La Palma (Centro Juvenil del Cabildo Insular, C/O*Daly 2, Santa Cruz de La Palma).

MÁS DE 30 TITULACIONES, DESDE INGENIERÍAS A TURISMO

Las titulaciones con vacantes son el Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Administración y Dirección de Empresas; el de Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas; el Grado en Administración y Dirección de Empresas; Arquitectura; Ciencias del Mar; Derecho; Economía; Educación Primaria (no presencial); Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Ingeniería Civil; Ingeniería Eléctrica; o Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

También quedan plazas en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos; Ingeniería en Organización Industrial; Ingeniería en Tecnología Naval; Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación; Ingeniería Geomática; Ingeniería Informática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Química; Ingeniería Química Industrial; Lengua Española y Literaturas Hispánicas; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Relaciones Laborales y RR. HH. (no presencial); Grado en Seguridad y Control de Riesgos (no presencial); Trabajo Social (no presencial); Turismo (Lanzarote) y Turismo (no presencial).

El listado de adjudicación de plazas se publicará el día 10 de septiembre en el Edificio de Servicios Administrativos en la calle Real de San Roque nº1. Los solicitantes podrán conocer su situación individualizada a través de la página web de la Universidad. El periodo de matrícula para el alumnado con plaza asignada se extiende del 10 al 13 de septiembre de 2019.

LA TELEFORMACIÓN EL 16 DE SEPTIEMBRE Y LOS MÁSTERES EL 30

Los estudios de teleformación se inician el 16 de septiembre mientras que los másteres inician las clases el día 30. El Acto oficial de inauguración del Curso académico 2019-2020 está previsto el jueves 26 de septiembre, fecha que se considera no lectiva en la ULPGC.

El primer semestre en grados se prolonga hasta el 31 de enero, con periodo de evaluación del 13 al 31 de enero. Los másteres prolongan el primer semestre del 30 de septiembre al 24 de enero, con periodo de evaluación del 27 de enero al 5 de febrero. En teleformación, el primer semestre dura del 16 de septiembre al 5 de diciembre con periodo de evaluación del 7 al 21 de diciembre y del 7 al 25 de enero. Del 21 de diciembre al 6 de enero es periodo no lectivo por Navidad para grados y másteres y en el caso de teleformación del 22 de diciembre al 6 de enero.