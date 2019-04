"Sentí un estruendo tremendo"

Los vecinos de la zona de Paseo de Chil en donde se ha producido el desprendimiento han pasado una mala noche. Cerca de 30 tuvieron que ser desalojados de sus casas por precaución.

ESTHER, UNA VECINA NOS CONTABA SU EXPERIENCIA EN COPE CANARIAS

Esta vecina explicaba que “a las tres de la mañana sentí un estruendo enorme y a mi me mosqueó pero como el camión de la basura pasa todas las noches pensé que era el camión, pero me extrañó. Luego sentí voces abajo. Y me pregunté quién era. Cuando bajé me encontré a mi yerno y le pregunté qué pasaba”.

“Cuando me asomo a la puerta veo policías y bomberos y al muro totalmente caído”. Señalaba que el derrumbe se produjo entre el 1 y el 2, “pero es que esta casas están pegada a la mía”.

Esta vecina reconoce su preocupación ante la posibilidad de que las dos primeras casas se caigan y arrastren a la suya. Según nos contaba, son viviendas antiguas, “de 200 años y en la zona donde se ha producido la caída, antes solo había tierra y piedras”. Explicaba además que en los últimos 20 años nadie ha venido a inspeccionar la zona.

En torno al mediodía, la policia ha permitido el paso de los peatones por la acera afectada por los escombros. La maquinaria para trabajar en el desprendimiento ya ha llegado a la zona.