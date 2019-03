“Llegué a apretar los brazos para que no me rozase un pecho"

El facultativo de familia detenido e investigado por tocamientos en el centro público de Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, habría abusado de más de una veintena de mujeres. Después de que surgiese la polémica la pasada semana al conocerse su detención, hemos hablado con Mónica, una de las afectadas por los supuestos tocamientos del galeno la cual alude a que “generalmente él era amable, decía que la gente estaba estresada, que ya no tenía tiempo para hablar. En mi caso fui por un tema de rodilla, llegué y me dijo que estaba tensa, comenzó a realizarme un masaje en la espalda y fue bajando, me sentí incómoda, muy incómoda, pero ya cuando comenzó a frotar su miembro contra mí no me lo podía creer”

“Te sientes desamparada”

Esta afectada relataba en La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, como cuando se fue de la consulta se sentía perturbada, cuando ocurrió eso continúa Mónica, “lo primero que hice fue pedir el cambio del médico, pero te sientes desamparada porque era su palabra contra la mía”.

Sin embargo, Mónica no es la única víctima, hablamos con otra mujer, que pidió que su voz fuese distorsionada por la vergüenza que siente por estos hechos cuando “acudí a la consulta con fuertes dolores de espalda, y una vez allí me pasó a una salita donde me dijo que me quitase la camiseta, me hizo un masaje, pero el problema fue cuando bajó hasta los glúteos”. Asimismo, esta supuesta víctima asegura que “él se acercaba mucho, el roce del pantalón se notaba cada vez más cerca, y se rozaba el paquete. Incluso hubo un par de veces que me tuve que dar la vuelta porque sentí que se empalmaba”.

El SCS dice que han hecho lo que marca la ley

Tras la polémica suscitada por este médico, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez cree que “hemos actuado de forma correcta, conforme a la ley, de hecho aunque no estamos obligados por ley, remitimos el expediente a la Fiscalía, y si no hay denuncia no podemos hacer nada”