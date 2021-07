Un senador del Partido Popular, sobre Grande-Marlaska: “No tiene vergüenza”

El senador del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, Sergio Ramos, ha calificado de sinvergüenza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que este acudiera hace unos días a la isla para inaugurar una comisaría de policía y asegurase que Canarias tenía las herramientas suficientes para hacer frente a la inmigración irregular.

Manifestaciones del ministro, recuerda Ramos, con un dato publicado por el propio ministerio en donde se asegura que la inmigración irregular a Canarias se ha incrementado en un 159 %. “Con estas cifras, Pedro Sánchez se fue a La Mareta y no se interesó por estas personas”, señalaba.

Ramos considera que el ministro tendría que haber cesado en la última remodelación del Gobierno, al considerar que ha maltratado a Canarias en esta materia. “Nos quedamos atónitos en la oposición cuando el Gobierno no está haciendo nada por nuestras islas y no están frenando la llegada

En una entrevista en COPE Canarias, el senador afirmaba que ha registrado una pregunta en la cámara alta en la que pide que los ministerios de Migraciones e Interior den una explicación por escrito sobre las medidas que se han puesto en marcha para combatir la inmigración irregular.

También acusaba al PSOE de querer extender la ponencia sobre migraciones todo lo posible para no hacer frente a la situación, asegurando que les han planteado un documento para negociar y advirtiendo de que saldrían de la misma en el caso de que no se apruebe. “No seguiremos en la ponencia haciendo una pantomima, que no sirve para nada”.

El Partido Popular pide que haya un máximo de 1.500 plazas para albergar a estas personas y que se cumpla con la Ley de Extranjería y los protocolos de la Unión Europea, en lo que tiene que ver con la repatriación urgente, al no tener capacidad de acogida.

Defendía además que, durante el gobierno del partido Popular, la media de llegada de inmigrantes era de 470 personas al año. En otro orden de asuntos ha lamentado y criticado que el Gobierno no haya respetado la medida aprobada por el Senado para establecer una base de hidroaviones en Gran Canaria.