El Senado aprueba una moción para instalar una base semipermanente de Hidroavión en Gran Canaria

La Comisión de Transición Ecológica del Senado, ha aprobado hoy una moción debatida en “el establecimiento de una base permanente de Helicóptero Kamov y de una base semipermanente, los meses de verano, de un Hidroavión del Ejército del Aire, en la Base Aérea de Gando en Gran Canaria”. Esta moción fue presentada por el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos.

El senador del PP ha lamentado que a la Comisión no haya asistido ningún senador del PSOE y la abstención de este partido en la votación de la iniciativa aprobada por el Senado. La moción del PP ha contado con el apoyo de CC que ha introducido enmiendas para la lucha contra los incendios en Canarias.

“Gran Canaria y Canarias no pueden esperar más, no podemos ver cómo llega el próximo incendio y no contamos con los medios necesarios para su extinción”, ha apostillado Ramos.

RECORDÓ EL GRAN INCENDIO FORESTAL DE AGOSTO 2019

A lo largo de su intervención, el senador del PP ha asegurado que esta “es una moción vital para Gran Canaria y para los Gran Canarios”, tras lo cual ha recordado los graves incendios forestales de los pasados días 10, 12 y 17 de agosto de 2019, en la Isla de Gran Canaria que “son ya de los mayores sufridos por España en los últimos años”.

Así, ha explicado que el fuego arrasó 10.000 hectáreas, dato especialmente grave, ya que la superficie protegida de la Isla llegas hasta el 43%. Hubo que evacuar a más de 10.000 personas y de los municipios más afectos fue Artenara con más del 60% de su superficie quemada, seguida de Valleseco, Agaete, Moya, Gáldar, Tejeda, y en menor medida San Mateo.

“Nos enfrentamos a un daño ambiental muy grave, ya que según los expertos, el 84% del territorio afectado por este gran incendio forma parte de espacios naturales protegidos”, ha remarcado el senador Canario del PP.

Sergio Ramos ha afirmado que “nos estamos enfrentando a una nueva generación de incendios forestales sin que sea posible abordarlos con los recursosde los que disponemos en el archipiélago canario, por eso nos vemos obligados de pedir ayuda a la península”. Así, ha explicado que, según la información dada por el Gobierno, el tiempo estimado en el que llegan las Fuerzas Aéreas del Grupo 43 desde su base en Torrejón de Ardoz hasta la Base de Gando en Gran Canaria es de 9 horas, sin consideraciones de otros factores como la meteorología.

“Debemos estar preparados para enfrentarnos a esta nueva generación de incendios forestales”, ha terminado.