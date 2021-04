Semana Santa en Gran Canaria: menos turistas y más pobreza que nunca

Esta Semana Santa es diferente a la que hemos vivido hasta ahora. El año pasado estábamos en pleno confinamiento y este año seguimos atravesando una crisis sanitaria que a afectado a todo tipo de sectores.





Hemos cambiado pasar las vaciones en un algún recurso alojativo, por hacer planes más económicos y cumpliendo con las medidas sanitarias. Una situación que no todo el mundo ha podido vivir, ya que ha hay muchas personas en ERTE y en extrema pobreza.





Nos hemos acercado a la ONG Rescate Canarias que ofrece menús diarios desde las 16h a las 19 horas a las personas que no tienen ni a dónde ir ni qué comer.





José Ramón Camba es el responsable de la ONG Rescate Canarias. En nuestros micrófonos nos ha contado como 150 personas comen un plato de comida caliente de lunes a viernes gracias a la solidaridad de empresas privadas o donaciones de alimentos.





Asegura que la situación es insostenible y que ya no saben qué hacer, ya que ninguna administración pública les ayuda. Todos los días soportan largas colas de ciudadanos que están en pobreza extrema: sin techo, inmigrantes irregulares que viven en la calle o familias que no tienen ingresos y están esperando por una cita con los servicios sociales.









RESCATE CANARIAS: LA SALVACIÓN DE MÁS DE 150 PERSONAS

Rescate Canarias es una ONG sin ánimo de lucro que ayuda diaramente a 150 personas. Antes del covid atendía a 50 personas y les daban asesoramiento y un menú de comida diaria. Ahora la situación ha cambiado y esa cifra se ha multiplicado por 3. Atienden de media a 150 personas en su comedor social de lunes a viernes de 16 a 19 horas.

Al comedor social acude todo tipo de personas a buscar un menú: personas que se han quedado en ERTE, otros que viven en la calle y ahora también ha habido un aumento en los inmigrantes que viven en la calle, ya que han dejado sus centros de acogida en la capital grancanaria.

En el comedor social estamos ayudando de media a unas 150 personas que vienen a buscar un menú. Su responsable nos contaba que “se están acercando familias, que nunca pensaron verse en esta situación. Les damos comida y se están acercando muchas mujeres, padres o madres de familia que no pueden ni tienen nada para vivir”.

José Ramón Camba: “Esto es insostenible. Nosotros ahora mismo les proporcionamos alimentos, pero poco más. Desde esta crisis sanitaria y el protocolo covid tenemos que guardar mucho las distancias y solo podemos darle ayuda con los alimentos con un menú de comida caliente”.

En el comedor social reparten un menú de comida a cada persona que acude a sus puertas. Se trata de “un bol de comida caliente acompañado con yogures, cacao soluble, fruta y agua. Vivimos gracias a las donaciones que nos dan porque las administraciones públicas no nos han dado nada”.

Esta Semana Santa no van a abrir porque son una ONG y todo su personal lo forman voluntarios. A pesar de que hacen muchos esfuerzos “están sujetos a ellos y no podemos hacer nada si no es a través del voluntariado”.

Desde la ONG han pedido ayuda por parte de las administraciones públicas ya que están desbordados y muchas veces no saben cómo manejar la situación.

José Ramón Camba, su responsable también nos contaba en COPE que incluso han tenido que pedir ayuda a la policía ya que “están acudiendo muchos inmigrantes que están en la calle y alguna vez se han formado peleas en las colas que se nos escapan de nuestro control”.

CÁRITAS ATIENDE A 500 PERSONAS EN SUS 4 COMEDORES SOCIALES

Gonzalo Marrero, presidente de Cáritas Diócesis de Canarias ha contado a COPE que la situación ha cambiado y que es muy duro. En sus cuatro comedores sociales han duplicado su ayuda porque han pasado de atender de 180 personas a 500 desde que comenzó la pandemia.

“La situación es dura, concretamente en esta Cáritas Diocesana de Canarias, porque el número de familias y personas atendidas en Cáritas se han duplicado en el 2020 y un dato que yo creo que es muy significativo, s que nosotros en los 4 comedores que tenemos atendíamos antes de la pandemia a unas 180 personas y actualmente estamos atendiendo a unas 500”.

Gonzalo Marrero: “En nuestra Cáritas la pobreza que nosotros atendemos se ha multiplicado por dos. Ha llegado un perfil nuevo que nunca pensaron que iban a ser atendidos por Cáritas: matrimonio de jóvenes menores de 35 años, con dos niños y que trabajaban en la economía formal. Se han quedado sin trabajo los dos y no tiene derecho a prestación y sus recursos económicos son cero. Antes de la crisis ganaban 3.000 euros los dos y ahora cero euros”.

Las personas que acuden a Cáritas lo hacen por la imposibilidad de pagar el alquiler de una vivienda, también por no poder pagar los recibos de agua y luz y para llenar la despensa. “No tienen ningún recurso ni redes familiares que les puedan echar una mano porque lo han agotado todo”.

La pobreza es una situación que está calando en nuestra sociedad debido a la crisi sanitaria y económica que estamos pasando. Ambas organizaciones puiden ayuda desesperada a las administraciones públicas ya que se encuenutran desbordados.