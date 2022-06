Seis meses para dos mujeres que amenazaron a un juez al no gustarles su fallo

La Audiencia de Las Palmas ha condenado este miércoles a seis meses de prisión a dos mujeres que amenazaron a un magistrado de Telde (Gran Canaria), tras no sentirse conforme con una resolución que había adoptado en un juicio rápido contra un familiar en septiembre de 2020.



La sentencia ha sido dictada por el magistrado Pedro Herrera, después de que reconocer los hechos las dos acusadas, Carmen S.M. y Belén T.S., quienes deberán abonar 1.000 euros cada una en concepto de responsabilidad civil.



Así mismo, ninguna de las condenadas podrá acercarse y comunicarse con el magistrado por un periodo de tres años, como consecuencia de la orden de alejamiento que se les ha impuesto.



Las dos acusadas se exponían a una condena de un año y medio de cárcel, que ha sido reducida al reconocer los hechos y conformarse con la nueva pena.



Tras la celebración del juicio rápido del hijo y hermano de las acusadas, la procesada Carmen S.M., en el vestíbulo del edificio judicial, se dirigió al juez, que en ese momento estaba acompañado por su hija de cinco meses y su mujer, y, a una distancia menor a un metro y señalando a la bebé, le dijo: "Esa es tu hija, cuídala, que no le pase nada, que a cada uno le duele lo suyo".



La otra imputada, Belén T.S, persiguió al juez y a la salida del juzgado, cuando éste subía a su hija al coche, le manifestó varias veces: "Esto lo vas a pagar caro", en relación al fallo judicial que había dictado contra su hermano y que no le había gustado, sobre un caso en el que las dos condenadas figuraban como denunciantes.