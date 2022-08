El sector hostelero de Las Palmas: "No sabemos por qué se nos vuelve a demonizar con estas medidas"

El sector hostelero en Canarias ha acogido con disgusto, preocupación y malestar las medidas de ahorro y eficiencia energética impuestas por el Gobierno central. Así, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la provincia de Las Palmas, Fermín Sánchez, comentó, en COPE Gran Canaria, que “no estamos de acuerdo con las medidas. Son precipitadas y estamos desorientados. No se ha contado con los sectores implicados. Hay que ahorrar y somos los primeros en hacerlo, pero debe de haber otras formas de llevarlo a cabo. Que alguien nos explique algo, porque el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado y esperamos que nos convoquen para llegar a un acuerdo beneficioso para todos”.

Sánchez reveló que “me consta que hay clientes en la península que, con esa temperatura, se han levantado del local y se han ido o consumen menos y no vuelven más, porque están a disgusto”, al tiempo que recordó que “poner la temperatura a 27 grados en una cocina es inhumano. Los trabajadores llevan uniforme y manga larga y si ponemos esa temperatura lo que estamos haciendo es incumplir la normativa laboral que exige una temperatura más llevadera y asequible”.

Para el representante del sector hostelero de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, es una contratiempo grave, toda vez que “estábamos iniciando la recuperación y no es el mejor momento para esto. Tenemos menos de una semana para cumplirlo y, encima las multas son incomprensibles. Imagínate que le imponen la multa mínima de 60 mil euros a un bar...No sabemos porqué se vuelve a demonizar el sector y no se hace un plan de concienciación. No es lógico y no entendemos nada”.

En lo tocante al apagado de los escaparates a las diez de la noche, Sánchez opinó que “tenerlos encendidos vende y hay un informe de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que dice que va a aumentar la inseguridad en las calles. Pasear por Vegueta o por Triana a las diez o a las once de la noche a oscuras es como para pensárselo y será mucho más cómodo para los amigos de lo ajeno”.