“El sector educativo está hecho un mar de dudas”

La ya exconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha presentado su dimisión por lo que considera responder a las presiones que llevan haciendo varias semanas diversas federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado, sindicatos y políticos ante lo que consideran una “inepta gestión” de este área.

María José Guerra llegó el año pasado como la única consejera independiente que se sentaba en el Consejo de Gobierno de Canarias. Catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna, su historial destacaba por una fuerte defensa del feminismo, en concreto en el ámbito de la cultura y la educación.

No tuvo grandes problemas con la comunidad educativa, aunque ya en enero aseguraba que desde algunos sectores de la política le estaban moviendo la silla porque se trataba de un verso suelto dentro del Gobierno. Con esas mismas palabras lo dijo en los micrófonos de Cope Canarias. Por entonces se rumoreaba que Ángel Víctor Torres iba a hacer una modificación más amplia de su equipo, aprovechando la salida de Carolina Darias al Ministerio de Política Territorial.

Finalmente, María José Guerra aguantó, pero la crisis sanitaria se la ha llevado por delante ante las críticas de la comunidad educativa por la incertidumbre sobre el final y el comienzo del nuevo curso escolar.Es la segunda consejera que se cae del Gobierno por culpa del coronavirus. La primera, la de Sanidad, Teresa Cruz, precisamente a la que Guerra defendió a capa y escapa tras su destitución.

Ayer se producía una quiebra importante de esta Consejería, ya que dimitía el director general de Innovación, Ordenación y Calidad en Canarias, Gregorio Cabrera, por discrepancias sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de desescalada en el sistema educativo en Canarias.

José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO aseguraba que el viernes se produjo la crisis determinante que propició que este sindicato solicitara un cambio en la gestión de Educación, ya que a tan solo dos días de que Canarias avanzara a la Fase 2 de la desescalada no se tenían indicaciones de cómo se procedería.

Por su parte, Eusebio Dorta, presidente de FITAPA, Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, afirmaba que desde el principio de la pandemia las familias han planteado los problemas que se les presentaban y aún no han recibido respuesta.

Asimismo, el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato insistía en que han existido contradicciones en el Gobierno canario, ya que algunos consejeros están apostando más por continuar garantizando la seguridad sanitaria y otros consideran que es esencial avanzar en el ámbito económico para poder salir adelante. “Hay contradicciones en el mismo Gobierno, es lógico ante esta situación inédita, pero es necesario que haya más concreción en el ámbito educativo que está hecho un mar de dudas”, destacaba Barroso.

Desde la propia Consejería se reconocía que existen diferencias desde hace semanas. Sin embargo, el representante de CCOO señalaba que no todo es responsabilidad de la gestión regional. Según Barroso, “el Ministerio también ha tardado en transmitir tranquilidad y decisiones concretas”.

VUELTA A LAS CLASES Y PRÓXIMO CURSO

El próximo lunes 1 de junio sería la fecha estimada por el Gobierno de España para que volvieran a las aulas los alumnos que se encuentran en final de ciclo para repasar y criticaban, “aún no hay indicaciones al respecto”. También preocupa el próximo curso, ya que probablemente en septiembre no comiencen las clases de la forma habitual y habrá que establecer medidas y herramientas cuanto antes para que alumnos y profesores se adapten.

“Hoy hemos estado abocados a pasar a la segunda fase sin tener nada concreto. Pretendemos que Educación tenga la capacidad de dar un paso al frente”. Aseguraban desde las asociaciones de madres y padres. Ellos insistían en que tienen que luchar por los derechos de las familias, un sector que hasta ahora la consejería ha olvidado.

Lo mismo consideraba Barroso, “estas discrepancias y la lentitud en las actuaciones del Gobierno regional nos han llevado a tomar la iniciativa en defensa de la educación, del profesorado y del alumnado de las islas”. Fue en ese momento cuando los sindicatos solicitaron a Ángel Víctor Torres que tomara decisiones en relación a la gestión de esta área, ya que lamentaban, “no se han tomado decisiones contundentes”.

Según José Ramón Barroso no se ha negociado con los sindicatos las condiciones laborales de los profesores, tampoco se han implantado las medidas para garantizar la seguridad en la vuelta a las escuelas ni la regularización de las herramientas necesarias al inicio de curso. “No hay nada definido y esto no se podía mantener durante más tiempo”, apuntaba.

Información. Esto es lo que demandan desde los sindicatos que han criticado la gestión en Educación, ya que en estos momentos no saben cómo saldrá adelante el ámbito formativo.

“Pedíamos un cambio de gestión porque no se han dado las respuestas necesarias ante esta crisis inédita e importante. Veremos si quien asuma el cargo dará las soluciones que pedimos”, insistía José Ramón Barroso.

Políticos y sindicatos solicitan ahora una reunión con la comunidad educativa y concreciones en el ámbito de Educación del Gobierno de Canarias para que se produzca una transición rápida al próximo responsable de esta Consejería y se tomen las decisiones que necesitan alumnos, padres y profesores de Canarias.