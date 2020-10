El sector agrario de Canarias luchará por evitar los recortes en el POSEI

Los representantes del sector agrario canario se han reunido con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para buscar apoyos y unidad de acción para mantener la ficha financiera del programa comunitario POSEI y evitar así la amenaza de recorte del 3,9% por parte de la Comisión Europea.

Si esta disminución de los fondos se hiciera efectiva finalmente, las islas perderían unos 10 millones de euros anuales, algo que, según la consejera, “para Europa es una cantidad ínfima, pero para nosotros es fundamental”.

Domingo Martín, presidente de Asprocan, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que van a seguir defendiendo que no haya recortes. “Estamos tratando de luchar y poner la máxima presión en estos últimos momentos de la negociación”.

Desde las asociaciones de agricultores de Canarias, solicitan al propio presidente de España que actúe a nivel del Consejo Europeo para que la Comisión cambie de decisión. “Tenemos esperanza en que se corrija”, aseguraba Martín.

La reducción de esta subvención repercutiría, directamente, sobre la producción de las islas, que no pueden permitirse no tener ese autoabastecimiento. Por ello, desde el Gobierno de Canarias se han comprometido a encabezar esta demanda para que Europa cambie su veredicto y, en caso de que no difiera de lo conocido actualmente, han garantizado a los agricultores que estos recursos vendrán de otro lugar.

El presidente de Asprocan insistía en que quieren que “esos fondos vengan de Europa”, ya que quieren evitar conflictos posteriores entre los diversos sectores si vienen los recursos de otros orígenes.

“El camino es que Ángel Víctor Torres llame al presidente del Gobierno de España y de una respuesta cuanto antes”, apuntaba.

Según Domingo Martín, es esencial luchar por evitar la merma en los presupuestos, ya que mantener los fondos conllevaría ya una pérdida de ingresos para los agricultores. “No se ha tenido en cuenta la inflación en 10 años”.

Destacaba que el sector agrario de Canarias ha ido perdiendo peso a lo largo del tiempo y no puede perder “ni una hectárea más de cultivo”, porque se trata de un sector pequeño pero estratégico y cualquier disminución podría conllevar que cada vez desaparezca más.