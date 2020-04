Canarias ha detectado cerca de 93.000 mascarillas defectuosas repartidas por los hospitales del archipiélago. Una cifra preocupante que mantiene la incertidumbre entre los trabajadores sanitarios y sus familiares que no saben si pueden estar contagiados después de haber utilizado estas mascarillas.

Leopoldo Cejas, secretario general del Sindicato de Enfermería –SATSE- en Canarias asegura que los trabajadores sanitarios han pasado por una "situación terrible". Él señala que hubo lotes de ese conjunto de material defectuoso que no fueron utilizados afortunadamente, e incluso fueron retirados durante el reparto, pero en algunos hospitales de las islas se utilizaron esas mascarillas atendiendo al desconocimiento de su falta de protección.

“Según revelan los estudios, estas mascarillas solo cumplen su función durante 3 minutos y medio”, lamentaba. Un dato que podría indicar que los profesionales que realizan turnos de mínimo 8 horas, en esta crisis sanitaria, habrían estado en contacto con pacientes contagiados sin la protección necesaria.

Leopoldo Cejas apuntaba a que es evidente que “no estábamos preparados para esta pandemia y, lo que es más grave, no hemos sabido responder a algunas situaciones”. El secretario general de SATSE en Canarias se refería así a las administraciones públicas. Asimismo, apuntaba a que es "inconcebible" que no se cuente con el material de protección necesario –batas, mascarillas, test-, y que incluso se faciliten herramientas defectuosas.

“Afortunadamente estamos en una situación semiprivilegiada, ya que no estamos sufriendo la crisis absoluta que tuvieron algunas comunidades como Madrid las pasadas semanas”, ya que según Cejas se han cometido varios errores “imperdonables”.

Por esta razón, el Sindicato de Enfermería ha presentado una serie de demandas no solo a nivel autonómico sino nacional ante la Inspección de Trabajo. “Ha habido una escasez en el material que debe analizarse”, aseguraba el secretario general en las islas. Él señalaba que el conjunto de medidas preventivas no le han parecido las más adecuadas y, por ello, entiende que deben ser estudiadas con detenimiento por los expertos.

“Hablamos de vidas de personas”, afirmaba. Así como de trabajadores que están en primera línea combatiendo el virus y exponiéndose al mismo con el miedo de que sus equipos de protección no sean los correctos.