Sanidad recomienda tomar precauciones ante la previsión de calima en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado este viernes una serie de recomendaciones ante la previsión de presencia de calima en el archipiélago para los próximos días.



Entre esas recomendaciones destacan la de evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.



El polvo en suspensión, incide Sanidad, contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.



La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.



Por lo tanto, se recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas las medidas siguientes:



-No salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas.



-Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.



-Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse.



-No realizar ejercicios físicos en el exterior.



-En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.