Sanidad pide a los mayores de 40 años que soliciten cita para vacunarse

La Consejería de Sanidad ha pedido este jueves que las personas mayores de 40 años que residen en Gran Canaria y Tenerife y no han recibido cita para la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 pueden solicitarla en los números de teléfono 012 (o en el 928 301 012 o 922 470 012).



Este llamamiento se realiza cuando el 29,87 por ciento de la población diana está inmunizada con la cobertura vacunal completa, lo que representa un total de 558.904 personas, y cuando en las islas se han administrado 1.467.286 dosis de vacuna contra la covid-19, el 91,7% de las recibidas (1.599.810).



En un comunicado, la Consejería de Sanidad indica que en el Archipiélago hay 972.230 personas que han recibido una dosis de la vacuna, es decir, el 51,96 por ciento de la población diana.



El calendario vacunal se desarrolla por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la covid-19.



En este sentido, indica la Consejería de Sanidad, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud avanzan con cada grupo poblacional según se finaliza con el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.



Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.



Destaca Sanidad que el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado el 74 por ciento con las dos dosis.



En cuanto al grupo 5, compuesto por las personas de más de 66 años no residentes en centros de mayores, hay 217.063 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el 75,5 por ciento, mientras que se ha completado al cien por cien la vacunación con una dosis de este grupo, integrado por 287.448 personas.



El grupo 3 está al cien por cien con una dosis y al 65,16 por ciento con dos dosis; y el grupo 6, compuesto por 66.000 personas en el que se incluye a docentes, bomberos y policías, el 78,3 por ciento cuenta con una dosis, mientras que el 53,4 está inmunizado.



Del grupo 7, en el que se incluye la población menor de 60 años con riesgo de padecer covid-19 grave, 12.212 personas han sido vacunadas con una dosis, el 99,2 por ciento, y con dos dosis el 78 por ciento de ese colectivo.



Además, 115.446 personas de entre 60 y 65 años que conforman el grupo 8 han recibido una dosis, lo que representa el 75,84 por ciento de ese colectivo; mientras que el 16,35 tiene la inmunización.



En cuanto al grupo 9, formado por las personas que tienen entre 50 y 59 años, el 77,4 por ciento han recibido una dosis, y el 49,7 por ciento ese grupo etario cuenta con las dos dosis.



La inoculación del grupo 10, en el que se incluye a las personas con edades comprendidas entre los 40 y 49 años, también ha ido avanzando de modo que 87.527 personas, el 27,18 por ciento ha recibido al menos una dosis, mientras que el 7,27 está inmunizado.



En el grupo 11, compuesto por las personas entre 30 y 39 años, el 5,4 por ciento tiene al menos una dosis de vacuna contra la covid-19



Añade la Consejería de Sanidad, que en cuanto a los grupos de población a vacunar, en la última revisión de la Estrategia Nacional de Vacunación se establecen los siguientes grupos de vacunación y priorización:



Etapa I:



-Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.



-Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (diferentes al grupo 1).



-Grupo 3. Otro personal sanitario y socio-sanitario (no incluidas en grupo 2).



-Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III) y cuidadores principales.



Etapa II:



-Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores



-Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.



-Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para ello, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedades oncohematológico, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable y síndrome de Down con 40 y más años de edad.



-Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive).



-Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive).



-Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años de edad (nacidas entre 1972 y 1981, ambos inclusive).



- Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años de edad (nacidas entre 1982 y 1991, ambos inclusive).