Sanidad Exterior advierte: “Si para verano no hay inmunidad del 70% habrá que cerrar fronteras”

Los médicos que vigilan las fronteras han solicitado cerrar perimetralmente las fronteras de España en verano impidiendo así que aumenten los contagios y se dificulte el control de la pandemia durante este año. Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que “mucho tiene que cambiar la dinámica actual, para que la inmunización alcance al 70% de la población antes de empezar la época estival”.

Desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior destacan que, “sería volver a meter el virus”,si se permite la llegada de turistas cuyo país de origen tiene una incidencia muy alta en los meses de verano en España.

Insisten en que ante la falta de vacunas y el “descontrol” en los grupos, “no vamos a llegar para verano” con el porcentaje de población vacunada que tiene previsto España.

Sin embargo, Mar Faraco ha asegurado que se podrían abrir las fronteras de forma selectiva. “Si Canarias consiguiera ese 70% de inmunización para principios de la campaña estival, podrían aplicarse unas medidas más flexibles”.

La presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior indica que ahora mismo si se intenta acceder al territorio español hay que contar con un PCR, si bien solo es necesario clicar en una aplicación el “tengo el certificado necesario para viajar”, ya que, según Faraco, “se comprueba de forma aleatoria si los pasajeros tienen o no el PCR”.

De igual forma, desde la Asociación de Médicos de Sanidad exterior apuntan a que no pueden controlar que todas las personas que vayan a viajar de la Península a Canarias en Semana Santa sea por causa justificada. “Si piden cita con un médico en Canarias, no se puede controlar que sea urgente o no y puedes acudir a la cita y después pasarte una semana de vacaciones”.

La presidenta de la asociación recalca que “todo no se puede controlar”. Sin embargo, cree que el cierre perimetral es una medida acertada mientras el ritmo de vacunación no se incremente. “Es mejor un cierre perimetral en verano que un confinamiento después y más muertes porque las cifras estén descontroladas”.