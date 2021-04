Sanidad comunica a las comunidades que mañana no reciben las dosis de Janssen

El Ministerio de Sanidad ha comunicado la tarde de este martes a las comunidades autónomas que mañana no recibirán las 300.000 dosis de la vacuna contra la covid de Janssen como estaba previsto -6.000, en el caso de Canarias-, después de la decisión de la farmacéutica de posponer la entrega de su suero en Europa.



Así lo han confirmado a Efe varias fuentes autonómicas después de que el departamento que dirige Carolina Darias haya trasladado a las autonomías la información recibida por parte del laboratorio acerca del retraso en el envío de las primeras dosis del suero y que en principio se iban a inocular a las personas de entre 70 y 79 años.



Una decisión que la compañía farmacéutica ha tomado tras la suspensión cautelar ordenada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de aquel país, ante la aparición de seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo "raro y grave".



Las comunidades esperaban recibir el miércoles las dosis que proporcionalmente les tocaba de las 300.000 incluidas en esta primera remesa del suero, del que solo se necesita un pinchazo.



Antes de que se conociera esta comunicación del Ministerio a las autonomías, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en el Senado que el Gobierno está "a la espera de lo que esta tarde diga la FDA".



Y previamente, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Sánchez ha puesto en valor los sistemas de control para certificar la seguridad de las vacunas y ha comentado que se produzcan "este tipo de parones" demuestra las garantías del propio proceso.



Darias también se ha pronunciado en el Senado minutos antes de que se conociera que las comunidades no recibirán mañana las dosis y ha dicho estar "expectante" por el retraso del reparto en Europa de la vacuna, que es la cuarta autorizada por la EMA y de la que España espera recibir 5,5 millones de dosis entre abril y junio.



"Estamos expectantes, pero en todo caso la EMA está en contacto permanente con la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna para seguir maximizando los beneficios de esta vacuna", ha subrayado la titular de Sanidad al ser preguntada precisamente sobre el futuro del suero de Johnson & Johnson.



Está por ver cómo afectará esta decisión al proceso de vacunación en España, una situación que será abordada mañana por la ministra y los consejeros autonómicos de Sanidad en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



En su intervención en el Senado, la ministra ha insistido en que el objetivo "no es otro que lograr la inmunización colectiva al finalizar agosto" y ha destacado que la estrategia de vacunación "es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país (...) para ir a un ritmo cada vez mayor".



España fue uno de los países que participó con ocho hospitales en los ensayos clínicos de esa vacuna.



El anuncio del laboratorio de paralizar por el momento el reparto del fármaco en Europa no ha cambiado las previsiones de la farmacéutica catalana Reig Jofre, que mantiene para junio el inicio de la producción de esta vacuna en sus instalaciones de Sant Joan Despí (Barcelona). Lo han asegurado a Efe fuentes de la cotizada catalana, que han recordado que ese sigue siendo el calendario previsto para el inicio de la producción.



Y al margen de esta vacuna, los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad indican que casi 8 millones de personas en el país (alrededor del 17 % de la población) ha recibido ya al menos una dosis de alguna de las tres vacunas disponibles (Pfizer, Moderna o AstraZeneca).



En las últimas 24 horas se han inoculado algo más de 288.600 dosis, y ya el 6,6 % de la población ha recibido la pauta completa.



Además, Sanidad ha notificado un ligero descenso de la incidencia acumulada de casos de coronavirus de 2,8 puntos, hasta 196,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, con cinco territorios en riesgo extremo (más de 250 casos): Navarra (425,5), Madrid (341,4), País Vasco (330,4), Ceuta (498,8) y Melilla (519).



En los datos no están incluidos los de Andalucía, que no los ha actualizado por problemas técnicos.



A falta de estos registros, son 6.292 los nuevos contagios desde el lunes, con lo que el total de infecciones se eleva a 3.376.548, y la de fallecidos a 76.625, con 100 muertes más, de las que 251 han tenido lugar en los últimos siete días.