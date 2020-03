Sancionadas una esteticista y su clienta por ser sorprendidas haciéndole las uñas

Agentes de la Policía Nacional, gracias a la colaboración ciudadana, han sorprendido a la propietaria de un centro de estética de Las Palmas de Gran Canaria, haciéndole la manicura a una clienta. En el establecimiento, que se encontraba cerrado al público, fueron propuestas para sanción por incumplir el Real Decreto de Estado de Alarma, tanto la responsable como la clienta.

Los hechos se desencadenaron la tarde de ayer, tras un ciudadano comunicar a través de llamada al teléfono 091, que había actividad en el interior de un centro de estética cerrado al público, situado en la zona comercial de Mesa y López de la capital grancanaria.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que sorprendió en el interior del referido establecimiento a la propietaria del mismo, haciéndole la manicura a una clienta.

Por todo ello los policías nacionales procedieron a proponer para sanción a ambas, en base al Real Decreto de Estado de Alarma vigente.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas.

Los agentes recuerdan que está totalmente prohibido salir de casa a no ser que se vayan a desempeñar actividades catalogadas como esenciales en el exterior, tales como trabajar en el caso en el que no se pueda ejercer la actividad a través de teletrabajo, hacer la compra, adquirir medicamentos, acudir a centros sanitarios por urgencias -que no correspondan a síntomas de coronavirus, ya que en este supuesto habría que llamar a una ambulancia-, cuidar de personas con discapacidad o mayores que no puedan valerse por sí mismas, entre otras.

Las autoridades piden la colaboración ciudadana para cumplir con este Real Decreto insistiendo en que todo el que pueda cumpla con el confinamiento y se quede en casa.