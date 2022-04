San Bartolomé de Tirajana, sobre el retraso de 3 semanas en un entierro: "La gestión es correcta"

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez ha defendido la actuación de los trabajadores públicos del consistorio en el caso del fallecimiento de la madre de una vecina cuyo entierro se ha retrasado tres semanas.

Defensa que realizaba en los micrófonos de COPE Canarias recordando que la mujer falleció el 17 de marzo y en ese momento la familia estuvo haciendo gestiones para enterrarla de forma particular, pero no pudieron hacer frente al coste y acudieron a los tribunales y a los servicios sociales del consistorio.

La regidora ha explicado que 5 días después de la muerte, el magistrado ordenó al ayuntamiento llevar a cabo el entierro, orden que se recibe en el área de Servicios Sociales, dándose traslado inmediato de la orden al servicio de cementerios, cuyo concejal firma el permiso el 25 de marzo.

Conchi Narváez ha asegurado que si no se ha llevado a cabo hasta la fecha el entierro, que se celebra este martes a las 15:00 de la tarde es porque un hijo de la fallecida solicitó retrasarlo hasta hoy para poder estar presente. La alcaldesa lamentaba la situación de la familia, pero señalaba que la gestión de servicios sociales como del área de cementerios ha sido correcta y no ve errores en la misma.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA

María Imelda es la hija de la persona fallecida que denunciaba la situación hace días también en los micrófonos de Cope Gran Canaria. Confirmaba que se dio el permiso para enterrar a su progenitora el 25 de marzo, pero cuando preguntaba a Servicios Sociales por qué no se la enterraba, se ponía la responsabilidad en la funeraria.

María aseguraba en COPE que a la funeraria no le constaba este expediente y que no sabe quién dice la verdad, pero pide que esto no le vuelva a pasar a nadie. Hoy por fin enterrarán a su madre.